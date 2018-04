Scheidsrechter uit Hedel (17) legt wedstrijd stil na veldbestorming thuispubliek

Door de wedstrijd met acht man uit te spelen en een geheel onnodige 0-3 nederlaag te incasseren, blameerde Hoge Vucht zich. De schuld werd bij scheidsrechter Brian van Geffen uit Hedel gelegd, maar thuispubliek dat het veld op stormt en met slaan en schoppen verhaal gaat halen bij de tegenstander is onacceptabel.

Scheidsrechter Van Geffen floot niet foutloos, maar hij floot de wedstrijd zeker niet kapot, waardoor deze moest escaleren. Teammanager en doelman Yunus Arpat had echter geen goed woord over voor Van Geffen. ,,De scheidsrechter begon in de tweede helft tegen ons te fluiten. Wij hebben van de scheidsrechter verloren. De scheidsrechter heeft ons uit de wedstrijd gehaald. Ongelooflijk dat de KNVB zo'n jonge scheidsrechter stuurt. Deze man had veel te weinig ervaring om zo'n duel te leiden."

Publiek

Hoge Vucht had het nooit zo ver mogen laten komen. Na de 0-2 was Hoge Vucht stuurloos en was het in feite afwachten totdat het zou escaleren. Jesper Seuntjens pakte zijn tweede gele kaart en even later nam Richel Nicia openlijk wraak op de benen van Sander van Mook nadat deze Zimmerman had geraakt. Even later was het aan de zijlijn weer raak. Toen het publiek er zich mee ging bemoeien kon Van Geffen niet anders meer dan de kleedkamer opzoeken.