Scheidsrechter voelt zich bedreigd: legt wedstrijd Nijnsel - Schadewijk tijdelijk stil

Zondag 5B Eerste elftal The White Boys laat zich niet gek maken door onrust binnen de club: 0-5 winst op SVG

21:21 Het is de afgelopen week onrustig bij The White Boys. Geldschieter en voorzitter Sebastiaan Sluijmers werd buiten gezet en de toekomst van de club is onzeker. Ondanks alle tumult wist het eerste elftal van de club wel te winnen van SVG.