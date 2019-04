Scheidsrechter Vuren - BLC komt ‘pas om vijf voor twee aan’ door verjaardag dochtertje

Vuren – BLC 6-0 (2-0) 13. Sjors Vonk 1-0, 30. Michael Tahamata 2-0, 60. Kaj Breijder 3-0, 69. Kaj Breijder 4-0, 80. Kaj Breijder 5-0, 89. Christiaan van Herp 6-0.

Moment van de wedstrijd: In de 48ste minuut werd Paul Beekmans volgens BLC-trainer John Huisman in het strafschopgebied onderuit gehaald. ,,De scheidsrechter zag er niks in, de bal wordt uitgetrapt en in buitenspelpositie scoort Vuren zijn derde doelpunt. Niels Nagtzaam protesteerde en kreeg zijn tweede gele kaart. Geen 2-1, maar 3-0. En een mannetje minder. Toen stortte het bij ons in elkaar.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Huisman: ,,Vanwege de verjaardag van zijn dochter kwam de scheidsrechter pas om vijf voor twee op het sportpark. Dat noem ik geen optimale voorbereiding. Blijkbaar wist hij ook niet dat deze wedstrijd belangrijk was in de strijd om de nacompetitie te ontlopen.”

SC Everstein – SSC’55 2-0 (1-0) 42. Robbie de Roos 1-0, 84. Simon van Zante 2-0.

Moment van de wedstrijd: In de 83e minuut kreeg Emanuel Nsita van SSC’55 zijn tweede gele kaart vanwege commentaar op de leiding. De aanvaller vond dat arbiter een overtreding had moeten bestraffen met een strafschop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de afgelopen vier wedstrijden heeft SSC’55 niet eenmaal gescoord.

SV Capelle – Sleeuwijk 3-3 (1-0) 45. Dayll-Lee Maasland 1-0, 60. Petar Micic 1-1, 64. Jenner Koek 2-1, 76. Mark Klinkhamer (pen.) 2-2, 90+2. Onur Ulusan 3-2, 90+5. Pasqualle Verwoerdt 3-3.

Moment van de wedstrijd: De strafschop voor SV Capelle. Volgens veel toeschouwers was de handsbal niet gemaakt door een voetballer van Sleeuwijk, maar door Capelle-speler Sijmen Branderhorst. Zijn reactie: “Ik heb de bal niet met de hand geraakt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door het gelijkspel moet Sleeuwijk SC Everstein naast zich dulden aan de kop van de ranglijst. Over twee weken ontmoeten beide ploegen elkaar.

GVV’63 - Haaften 1-0 (1-0) 3. Mathijs Libbers 1-0.

Moment van de wedstrijd: Het goede presteren van GVV, tijdens deze Waalderby. “Het is feestweek in Haaften”, weet trainer Denny van Geffen. “Dus gisteravond hebben de spelers diep in het glaasje gekeken. Maar ze stonden er tussen halfdrie en kwart over vier. Daar ben ik trots op.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de winterstop heeft GVV’63 van de tien competitiewedstrijden er niet eentje verloren. Bij Haaften ligt het een slag anders: de mannen van trainer Adrie van Steijn, die opgevolgd wordt door Bart Fransen, gingen in de laatste vier duels vier keer onderuit.

Sparta’30 – RFC 0-1 (0-1) 8. Jeffrey Leemans 0-1.

Moment van de wedstrijd: Lennard van Andel was in de matige eerste helft dicht bij de gelijkmaker, maar de bal raakte de buitenkant van de paal.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na rust waren we heer en meester en kregen we wel zes grote kansen”, zag Sparta’30-trainer Mark van Noorloos. ,,Maar die bal wilde er maar niet in.”

NEO’25 – GDC 1-4 (1-2) 2. Tom van Rijswijk 0-1, 25. Wesley van de Wardt 0-2, 35. Nicky van Wanrooy 1-2, 60. 1-3, 89. Menno Schouten 1-4.

Moment van de wedstrijd: ,,GDC speelde een hoog tempo, voetbalde ook stevig. Het leek wel de mannen tegen de jongens”, vond NEO-trainer Stefan Brok.