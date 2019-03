Scheidsrechter wil niks weten van eerlijke CHC-speler: penalty voor overtreding buiten de zestien

Moment van de wedstrijd: Nadat Nevelo vlak voor rust al een klap te verwerken kreeg met de 3-0, was er na rust de knock-out via Luc Spierings. De 3-0 was een mooi uitgespeelde teamgoal met Jelle Jonkers als eindstation.

,,Na rust speelden we beter en konden we ook de rust bewaren”, zag Den Dungen-trainer Ben Hoek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de laatste tien minuten buigt Den Dungen een achterstand om in winst. ,,Het was een lastige wedstrijd, maar in de tweede helft hadden we het voordeel dat we de wind mee hadden”, vond Hoek.