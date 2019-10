Scheidsrechters missen door werkzaamheden A2 en veerpont aftrap bij Well en ASH

zaterdag 4DDe werkzaamheden op de A2 zorgden voor de nodige oponthoud in zaterdag 4E. Door de ontstane files werd er bij zowel Rhelico - Well als bij ASH - Unitas later afgetrapt, omdat de scheidsrechter niet op tijd op het sportpark was. Wel werd er gevoetbald met wisselende resultaten tot gevolg.

Rhelico – Well 4-0 (1-0). 44. Rhelico 1-0, 47. Rhelico 2-0, 70. Rhelico 3-0, 90. Rhelico 4-0.

,,We zijn drie keer verslagen in een omschakelmoment”, baalde Well-trainer André van Vugt. ,,De eerste helft ging het gelijk op. Zij scoorden vlak voor en na rust en toen was het gedaan.” De wedstrijd begon een uur later wegens de afsluiting van de A2. De scheidsrechter van dienst stond vast voor de pond bij Brakel en was pas rond 15.45 op het sportpark.

ASH – Unitas 2-2 (1-0). 30. Danny Bijl 1-0, 75. 1-1 Unitas (pen.), 87. 1-2 Unitas, 90+1. Bijl 2-2 (pen.). Rode kaarten: 58. Marijn Hak (ASH), 90+1. Unitas.

,,Unitas is een goed voetballende ploeg”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,Na rust was er tot de rode kaart niets aan de hand. Daarna werden we met de rug tegen de muur gezet. Op basis van het eerste uur had er meer ingezeten, maar gezien het laatste halfuur en onze late gelijkmaker moeten we blij zijn met een punt.”

De voorbereiding op de wedstrijd verliep onrustig, omdat de aangewezen scheidsrechter in de file stond. ,,Hij stond muurvast”, vertelde Laros. ,,Ons bestuur heeft adequaat gereageerd en een vervangende scheidsrechter uit Geldermalsen geregeld. Daarom konden we toch voetballen, al begonnen we wel 35 minuten later.

Lekvogels – Kerkwijk 1-0 (0-0). 85. Lekvogels 1-0.

,,Kerkwijk maakte geen moment aanspraak op resultaat”, vond Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Lekvogels hield ons in leven. Ze hielpen in de eerste helft veel grote kansen om zeep. Doelman Thomas van Eijk bracht een paar keer mooi redding.”

Beesd – Herovina 3-1 (1-0). 19. 1-0 Beesd, 53. Beesd 2-0, 80. Kevin Steenbruggen 2-1, 90+14. Beesd 3-1. Rode kaart: 75. Frank Clements (Herovina).

,,Beesd schoot vijf keer op doel en scoorde drie keer”, zag Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Qua veldbezetting waren we sterker, maar we slaagden er niet in om grote kansen te creëren. In de slotfase gingen we pompen en dan moest de bal maar goed vallen.”