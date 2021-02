Scheidsrechters missen zelfs de discussies op het veld: ‘Ik was als speler een bloedzuiger bij de scheids’

Royston Drenthe verlaat Kozakken Boys voor Spaans avontuur

6 januari Tweededivisionist Kozakken Boys uit Werkendam kan vrijwel zeker de rest van dit voetbalseizoen, als dit tenminste nog wordt hervat, niet meer beschikken over Royston Drenthe. De 33-jarige linkspoot staat op het punt de overstap te maken naar Racing Murcia City FC. Via zijn Instagram-pagina laat Drenthe al weten momenteel in Spanje te verblijven.