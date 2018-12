Scheidsrechters raken spontaan geblesseerd van TGG - BMC, duel voor tweede keer gestaakt vanwege uitvallen arbiter

De arbiter probeerde nog even door te gaan, maar moest de strijd in de derde klasse C toch staken. TGG-voorzitter Ted Timmersmans: ,,Wij zijn geen dokters. In de rust had hij nog geen last, maar daarna wel. Hij zag er niet goed uit en zweette nogal. We hebben met hem gezeten en hij heeft zijn medicatie genomen en vervolgens zelfstandig naar huis gegaan.” Van Bekkum zelf vertelde dat het een bekend probleem was, maar wil er niet te veel over uitweiden. Zijn omgeving hoeft zich in ieder geval geen zorgen om hem te maken.

BMC stond 0-2 voor door twee fraaie goals van Joost Mathijssen en Sjors van Zoggel. Thuisploeg TGG stond toen al met negen man. Roy Netten mocht na twee keer geel naar de kleedkamer en ook Jordy Gutte ging tweemaal op de bon.

Geen schoppartij

,,Frustrerend, maar erg jammer”, zei BMC-coach Manfred van Erp, die toegaf dat de scheidsrechter veel te doen had. ,,Maar het was zeker geen ordinaire schoppartij. De jongens gingen onderling prima met elkaar om.” Van Erp vindt het vervelend dat de wedstrijd voor 35 minuten uitgespeeld moet worden, maar hoopt dat Van Bekkum spoedig herstelt. ,,Ik had het liever uitgespeeld, maar voor de scheidsrechter is dit zo voor de feestdagen nog vervelender. Hij vertelde dat hij er vaker last van had gehad.” TGG-trainer Ricardo Aguado ,,Je kan er weinig aan doen. Dit is de enige beslissing die je kan nemen. Het is wel klote voor hen, ze moeten nu voor de tweede keer terugkomen.”