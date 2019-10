Scheidsrechtersbal krijgt andere betekenis bij Cito-Vesta: ‘Arbiter gooit bal op de grond en trapt hem zelf het veld in’

Vierde klasse EMerkwaardige taferelen bij Cito - SSA Vesta, waar onze verslaggever aanwezig was. Hij zag dat de scheidsrechter van dienst zo zijn eigen regels erop natrok. Zo voerde hij de scheidsrechterbal net iets anders uit: hij wierp de bal op de grond en trapte hem vervolgens zelf weer in het spel.

Cito - SSA Vesta 0-3 (0-2): 26. Ruben de Jong 0-1, 28. Jeroen Zegers 0-2, 48. Ruben de Jong 0-3.

Cito kreeg vanmiddag voor eigen publiek drie tegentreffers te verwerken. In het regenachtige Oss scoorden Jeroen Zegers een keer en Ruben de Jong twee maal voor SSA Vesta, dat nu zijn eerste overwinning van het seizoen binnen heeft. Cito kwam via Armin Alibasic, Alper Alisic en Younesse Ettahouri nog tot kansrijke situaties, maar de paal was tot twee keer toe een sta-in-de-weg. Vijf minuten voor tijd dacht Vesta nog op een 4-0 voorsprong te komen, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt toch af.

De scheidsrechter had een opmerkelijke negatieve rol. Hij negeerde vrijwel altijd het buitenspelsignaal van zijn assistenten en verzon hij zijn eigen spelregels. Zo voerde hij de scheidsrechterbal net iets anders uit: hij wierp de bal op de grond en trapte hem vervolgens zelf weer in het spel. Cito-speler Armin Alibasic geloofde niet wat hij zag: ,,Ik heb echt al heel veel meegemaakt, maar dit kon echt niet. Dit was dramatisch.”

Alem – Maliskamp 2-2 (0-1) 15. Stijn Schulte (pen) 0-1, 70. Bart van Lent 1-1, 78. Daut Selmani (pen) 1-2, 90. Jens Steenbekkers (pen) 2-2. Bijz: 88. Kevin Broekmeulen, penalty gemist,

Maliskamp-speler Gunther van Meurs deed niet mee tegen Alem vanwege een liesblessure, maar zag dat zijn team in de slotseconde genoegen moest nemen met een remise. ,,In de eerste 45 minuten ging het spel gelijk op. Na de rust drong Alem wat meer aan. Toch kwamen we wel op voorsprong, alleen in de laatste minuut schoot de thuisploeg een penalty binnen waardoor we uiteindelijk met een punt genoegen moesten nemen.” Alem-coach Ben Hoek vond dat zijn team meer had verdiend. ,,We waren vooral in de tweede helft ijzersterk alleen de bal wilde er niet in. We hadden recht op meer alleen dat hebben we niet gekregen, mede dankzij een scheidsrechter die ons een penalty en een rode kaart voor de tegenstander heeft onthouden na twaalf minuten spelen.”

De leidsman van de wedstrijd had een cruciale rol in de ontmoeting tussen de twee teams. De bal ging, maar liefst vier keer op de stip en Hoek vond zelfs dat leidsman er één extra had moeten geven. ,,Na twaalf minuten spelen werd een Mats Steenbekkers onderuit gehaald en de scheidsrechter gaf een vrije trap en slechts geel. In mijn ogen was het een strafschop en een rode kaart. De keeper van Maliskamp heeft een paar cruciale reddingen verricht, terwijl hij naar mijn mening gewoon een honderd procent rode kaart verdiende.”

Jim Teeuwsen, keeper van Maliskamp, zag dat zijn reeks van vijf gestopte penalty’s acht elkaar doorbroken werd. Hij hield twee minuten voor tijd zijn reeks in stand door een strafschop van Kevin Broekmeulen te stoppen, maar in extra tijd kon hij geen antwoord geven op de penalty van Rens Steenbekkers.

Jan van Arckel – Buren 3-2 (1-1) 25. Dennis van Heusden (pen) 1-0, 55 Dennis van Heusden 2-1, 80. Jeroen de Groot 3-2.

,,Een terechte overwinning, alleen we hebben het onszelf ontzettend lastig gemaakt. We kwamen twee keer op voorsprong, alleen doordat we slimmigheid missen komt Buren tot tweemaal toe terug in de wedstrijd. Gelukkig maken we tien minuten voor tijd de winnende treffer en hebben we de drie punten binnen”, besloot Jan van Arckel-coach Marco van Loon.

Van Loon zag dat zijn team zichzelf vergat te belonen met meer doelpunten. ,, We hadden wel met vier doelpunten verschil kunnen winnen. We hebben goed gespeeld alleen de kansen die we krijgen die gaan er gewoon moeilijk in. Ook bij de tegendoelpunten kunnen we het beter doen. Bij de tweede treffer van Buren moeten we gewoon een overtreding maken. Dat doen we niet en hij liep zo op onze doelman af.”

Ulysses-Herpinia 0-5 (0-2): 7. Rowdy Megens 0-1, 32. Nik Arts 0-2, 59. Mike Janssen (pen.) 0-3, 78. Luuk Rosmalen 0-4, 83. Niek Thijssen 0-5.

Herpinia had vanmiddag weinig moeite met Ulysses. De ploeg uit Herpen scoorde vijfmaal tegen de gastheer, al had dat makkelijk nog meer kunnen zijn. ,,We hadden met rust al op 0-5 kunnen staan”, luidt het oordeel van Herpinia-clubman Bennie Kuijpers. Beau van Dieten en Wesley Megens creëerden namelijk nog enkele grote kansen. Kuijpers: ,,In het begin van de tweede helft waren we niet heel sterk aan het voetballen, daar had ook nog meer ingezeten.” Ulysses-coach Anne Duis beaamt dat: ,,Herpinia heeft vandaag terecht gewonnen. Onze kansen waren te tellen op een hand.”

De thuisploeg heeft na vijf duels pas één keer gewonnen en vier maal gingen de punten naar de kant van de tegenstander. Duis: ,,Ik heb het gevoel dat onze gifbeker echt helemaal leeg moet. Op de trainingen ging het afgelopen week goed, maar op de wedstrijddag gaat het weer mis.”

Teisterbanders-NLC’03 2-1 (1-1): 1. 1-0, 11. Nick de Veer 1-1, 55. 2-1.

Al na 25 seconden lag de eerste bal in de goal van NLC. Teisterbanders kreeg al snel een vrije trap van de arbiter en profiteerde daar maximaal van. NLC-coach René van der Putten: ,,Ik zat net en de bal lag er al in. Ik dacht echt ‘wordt het zo’n dag?!’ Gelukkig pakten we het goed op, al was het niet het beste spel.” De reden dat het niet zo spraakmakend was, zou wel eens aan de ondergrond kunnen liggen, volgens Van der Putten: ,,Die was echt heel slecht. Het was een grote drassige ongelijke bende.”

Tien minuten na de treffer van het thuisspelende Teisterbanders was het NLC’er Nick de Veer de score weer gelijktrok. Tot aan de rust volgden nog vier grote kansen voor de bezoekers. De paal was een keer de reddende engel voor Teisterbanders en een keer werd de bal van de lijn gehaald.