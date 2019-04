Schenning wil goed afsluiten bij OJC Rosmalen: ‘We moeten het nu met z’n allen laten zien’

Met Mark Schenning (48) trok OJC Rosmalen begin dit jaar een oefenmeester aan met een berg aan ervaring. Als speler kwam hij uiteindelijk tot 431 competitiewedstrijden in het betaald voetbal, waarvan het grootste deel in het shirt van Go Ahaed Eagles. Ook was Schenning in het seizoen 1999-2000 nog met Willem II actief in de Champions League. In het thuisduel met Sparta Praag (3-4, red.) was de lange verdediger één van de drie Tilburgse doelpuntenmakers.