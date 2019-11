Schijndel en Margriet houden elkaar in evenwicht

,,We hadden gewoon moeten winnen”, stelde Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,Dat was namelijk verdiend geweest. Hun 1-0 was onterecht, die sfeer heerste ook tijdens de rust. Ze geloofden echter nog in een goed resultaat en hebben hun best gedaan om het over de streep te trekken. Helaas kregen zij nog een pingel in de slotfase van de wedstrijd: wij waren namelijk de betere ploeg.”

,,We begonnen goed, waren agressief en kwamen de afspraken na”, blikte Boekel Sport-trainer Marc van de Ven terug op de wedstrijd. ,,We kwamen sterker in de duels en daar hebben we Schadewijk op afgetroefd. In de tweede helft niets meer weggegeven.” FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker kon zich vinden in de woorden van zijn collega bij Boekel Sport. ,,We wisten van te voren dat het moeilijk zou worden”, aldus Van den Akker. ,,We waren uiteindelijk ook niet wakker vandaag en dan verlies je terecht. Zo simpel is het.”