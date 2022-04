Schijndel heeft twee dagen Paaspop in de benen, maar wint dankzij cadeautjes van Alem

Schijndel – Alem 5-3 (2-1). 1. Lars Steenbekkers 0-1, 2. Schijndel 1-1, 15. Schijndel 2-1, 55. Schijndel 3-1, 63. Jens Steenbekkers 3-2, 73. Schijndel 4-2, 80. Mart van Boxtel 4-3, 85. Schijndel 5-3

,,We hebben vandaag teveel paascadeautjes weggegeven, eigenlijk vier goals die helemaal niet hoeven te vallen’’, zei Ben Hoek, trainer van Alem. Ook al had Schijndel twee dagen Paaspop in de benen, kon Alem geen vuist maken tegen de koploper. Dat lag vooral aan de organisatie volgens Hoek. ,,Achterin zagen we er wat bibberig uit vandaag, ook het creëren van kansen vandaag ging stroef’’, zei Hoek.

DSC – Avanti 2-2 (0-1). 20. Geert van Heeswijk 0-1, 88. Toon van der Heijden 2-1, 92. 2-2. Bijz.: Roel Kappen (Avanti) rode kaart voor protesteren.

Avanti kon een geslepen DSC niet verslaan en ziet ook Geert van Heeswijk uitvallen met een blessure in de rust. ,,We hebben een goede eerste helft gespeeld, waarin we veel kansen creëerde. In de rust valt Van Heeswijk uit en zien we de grip op de wedstrijd wegvallen’’, zei Stephan Hesemans, trainer van Avanti. In de blessuretijd werd er volgens Hesemans de uitploeg nog een honderd procent penalty ontnomen. Waarna Roel Kappen nog een rode prent ontvangt voor het protesteren.

DSC begon tam en stroef aan de eerste helft. Waardoor de thuisploeg ook op achterstand kwam. ,,We kwamen totaal anders uit het kleedlokaal na de rust. Waardoor we gevaarlijker werden en kansen gingen creëren’’ , zei Robin Verheijden, trainer van DSC. Verheijden is wel in zijn nopjes over het weekend, DSC behaald namelijk vier punten in twee dagen. De ploeg uit Kerkdriel versloeg op zaterdag hekkensluiter RKTVC met 5-0.