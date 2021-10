Schijndel maakt gehakt van Alem

Alem – Schijndel 2-7 (1-2). 25. Tjeerd Pijnenburg 0-1, 30. Mats Steenbekkers 1-1, 31. Thomas-Jan van Raaij 1-2, 50. Tjeerd Pijnenburg 1-3, 53. . Mart van Boxtel 2-3, 63. Tjeerd Pijnenburg 2-4, 71. Stan Guns 2-5, 75. Stan Guns 2-6, 84. Tjeerd Pijnenburg 2-7. Bijz. 51. Rode kaart Thomas-Jan van Raaij.

,,In de eerste helft hadden we de volledige controle, we creëerden een paar goede kansen en kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong”, liet Schijndel-coach Henry van Alebeek optekenen. In de tweede helft had zijn ploeg het iets lastiger: ,,We kwamen na vijftig minuten met tien man door een rode kaart van Thomas-Jan van Raaij. De vrije trap die volgde, vloog er ook meteen in. Daarna hebben we het toch voetballend op kunnen blijven brengen, ondanks een man minder, en maakten we er nog vier.”

,,We speelden tegen een veel betere ploeg, we hadden geen antwoord op het goede spel van Schijndel’' , aldus Alem-trainer Ben Hoek. Schijndel komt uiteindelijk nog met z’n tienen te staan, maar zelfs tegen tien man kon Alem niet mee op het niveau van Schijndel.

Nooit Gedacht – DVG 3-2 (3-0). 12. Frank van Herpen 1-0, 19. Teun Welvaarts 2-0 (e.d.), 45. Jari van Erp 3-0, 57. Roy Groenendaal 3-1, 88. Koen van de Sande 3-2.

,,Voor de rust zag in een erg slap en ongeïnspireerd DVG. We kwamen snel op achterstand en kwamen niet in ons spel. Na rust herpakten we ons iets. Het was nog niet top maar we kwamen in ieder geval wel terug in de wedstrijd. Uiteindelijk kwamen we wat tijd te kort om nog een gelijkmaker te kunnen forceren. Dat was overigens niet terecht geweest. We waren vandaag gewoon niet goed genoeg, dat is jammer”, aldus DVG-trainer Henri van den Braak.

,,In de eerste helft was het terecht 3-0 voor ons. We maakte goed gebruik van de ruimtes en we maakte alle gecreëerde kansen af. In de rust hebben we afgesproken dat we het eerste kwartier van de tweede helft goed door moesten komen. Dit was ook omdat we verwachtte dat de tegenstander alles of niets ging spelen, wat ze ook deden. De tweede helft ging moeizamer, we hadden moeite met het fysieke spel van DVG”, vertelde Nooit Gedacht- trainer Henry van der Linden. Nooit Gedacht slaagde er niet in om in de tweede helft een vierde doelpunt te maken, ondanks drie keer oog in oog te hebben met de keeper van DVG.

FC Schadewijk – Den Dungen 4-2 (3-0). 25. 1-0, 35. 2-0, 37. 3-0, 58. 4-0, 65. Tom Schuurmans 4-1, 75 Loek van Grinsven 4-2.

,,We begonnen niet heel lekker. Schadewijk zakte in en liet ons het spel maken. We kregen nog wel goede kansen maar verzuimden om de 1-0 te maken. Vervolgens maakten we een aantal keer in korte tijd een verdedigende fout, waardoor we bij rust 3-0 achterstonden. Na rust waren we wel de betere ploeg en speelden zij op de counter. Onze keeper gleed uit waardoor zij 4-0 konden maken. Vervolgens kwamen we nog wel terug tot 4-2. Met name de laatste, van Loek van Grinsven was een mooie goal. Vanaf een meter of 25 schoot hij de bal heel knap over de keeper heen. Daarna hadden we mogelijkheden op 4-3, waarbij we onder andere nog twee keer de paal raakten. Jammer. Ik ben blij dat de tweede helft beter was en dat we nog enigszins terugkwamen. Daarvoor ben ik trots op de ploeg maar ik denk niet dat we recht hadden op een punt vandaag”, aldus Den Dungen-coach Kevin van Emmerik

Reusel – Nijnsel 5-0 (3-0). 14. 1-0, 19. 2-0, 23. 3-0, 80. 4-0, 87. 5-0.

,,We zaten totaal niet in de wedstrijd”, analyseerde Nijnsel-trainer Carlo Vorstenbosch na afloop. ,,We hebben ons eigen spel niet kunnen spelen en gaven de tegenstander veel te veel ruimte om te voetballen. Daardoor loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan. In de tweede helft stond het tactisch wel iets beter maar alsnog gaven we zeker vijf goede kansen weg, waar ze er in de laatste tien minuten nog twee van maken.”

Avanti’31 – SCG’18 3-0 (0-0). 55. 1-0, 65. 2-0, 85. 3-0.

,,Avanti was qua spel echt de bovenliggende partij in de eerste helft. Toch hielden we ze op 0-0 en kregen we op slag van rust juist zelf een levensgrote kans. Die maakten wij ook niet. De afstanden waren simpelweg gewoon te groot, terwijl dat vorige week juist zo goed ging”, blikte SCG-coach Koen Wissing terug op de wedstrijd. ,,Na de rust ging het beter. We groeiden in de wedstrijd en kregen meer en meer de overhand. Helaas maakten zij de goal. Na de 1-0 was het geloof er nog. Die eerste tien minuten na rust gaven ons vertrouwen. Na de 2-0 verdween dat een beetje. Uiteindelijk is de eindstand misschien wat geflatteerd maar wij misten vandaag gewoon de overtuiging die Avanti wel had. Dat soort duels horen erbij en daar moeten we niet te zwaar aan tillen. Volgende week gewoon weer kop omhoog en door!”

Avanti’31 - SCG 3-0 (0-0) 62. Jelle Brus 1-0, 72. Mauro Brus 2-0. 75. Luc van den Hurk 3-0. ,,In de eerste helft waren we de betere ploeg, maar in de tweede helft kregen we het lastig. De goal viel op het juiste moment, want daardoor werden we sterker’' , zei Avanti-trainer Stephan Hesemans.

RKTVC - DSC 0-0.

,,Wij begonnen goed aan de wedstrijd, maar het niveau zakte daarna aan beide kanten.’' , zei Robin Verheijden, trainer van DSC. De wedstrijd was volgens de oefenmeester meer een strijd dan dat het een wedstrijd was. ,,Doordat het uit dreigde te monden op een gelijkspel gingen beide teams harder voetballen, hierdoor zakte het niveau van de wedstrijd.’’

FC Schadewijk – RKVV Den Dungen 4-2 (3-0). 15. Tom Vos 1-0, 35. Dani van der Weg 2-0, 45. Tom Liemburg 3-0, 60. Danny Laukens 4-0, 77. Tom Schuurmans 4-1, 81’ Loek van Grinsven 4-2.

,,De wedstrijd was 100% beter dan vorige week, want toen hebben we met 7-0 verloren. Dit was een belangrijke overwinning. Het plus punt dit weekend was dat iedereen zijn taken deed. In de tweede helft was het billenknijpen, omdat Den Dungen beter ging spelen”, zei FC Schadewijks assistent-trainer Dicky van den Akker. Van den Akker vond memorabel hoe de reservekeeper Tom Lagerweij heeft gespeeld. Wegens blessures bij de vaste doelman mocht Lagerweij starten. De assistent-trainer vond dat hij foutloos heeft gespeeld.