Schijndel-middenvelder Brent Blummel hoopt op hetzelfde sprookje als van broer Sven

Dinsdag 25 augustus van het jaar 2015 werd voor Brent Blummel en voetbalvereniging Schijndel een gedenkwaardige dag. Het bekerduel met Bekkerveld stond op het programma en de toenmalige coach Frank Brands besloot om de pas vijftienjarige middenvelder op te nemen in de wedstrijdselectie. Bovendien kwam Blummel die avond binnen de lijnen, waardoor hij de boeken in ging als de jongste debutant in de clubgeschiedenis.