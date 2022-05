Schijndel na bliksemstart overtuigend kampioen

De fietsenstalling is ramvol op het Zuideinderpark. Honderden toeschouwers willen hun Schijndel voor het eerst in tien jaar kampioen zien worden. Daarvoor moet er wel gewonnen worden van DSC. Eerder dit seizoen onthield DSC Schijndel nog van de overwinning met een 1-1 gelijkspel, maar vandaag lukte het ze niet om het feest te verpesten.

Het sportpark staat geel van de rook en terwijl de laatste vuurpijlen nog de lucht ingaan trapt Schijndel af. De geel-blauwen beginnen vurig en de eerste dreiging leidt al direct tot de openingstreffer. Marc Onwezen scoort vanaf de rand van het strafschopgebied en het feest barst voorzichtig los op de tribune en binnen de selectie. ,,Er zit natuurlijk spanning op zo’n kampioenswedstrijd. Na de 1-0 valt echt alles van je af”, vertelt trainer Henry van Alebeek na afloop. Ook speler Tjeerd Pijnenburg beaamt dit. ,,We weten dat we van DSC moeten winnen, maar de 1-0 voelde echt als een bevrijding.”

Comfortabele voorsprong

Daarna volgt een reeks aan onbenutte kansen voor Schijndel, tot aan de laatste seconde van de eerste helft. Pijnenburg kopt knap binnen waardoor de Schijndelnaren met een comfortabele 2-0 voorsprong de kleedkamer opzoeken. De aanvaller maakte hiermee alweer zijn vijftiende treffer van het seizoen. Samen met Stan Guns, doelpuntenmaker van de 4-0, is hij topscorer van Schijndel. ,,In de hele competitie staan er nog wel wat mensen boven mij, maar die ga ik volgende week inhalen”, vertelt Pijnenberg.

Ontlading

Het laatste fluitsignaal klinkt en binnen no time is de hele selectie compleet om het feestje op het veld te vieren. Champagne wordt gepopt en vuurwerk wordt ontstoken. De ontlading is enorm en ook trainer Henry van Alebeek gaat de lucht in. ,,Na het kampioenschap van tien jaar geleden zijn we in een negatieve spiraal terecht gekomen.” Vanaf 2015 degradeerde Schijndel drie keer op rij. ,,Wij horen een trapje hoger te spelen, vandaar dat de ontlading zo groot is”, vertelt de trainer