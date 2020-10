Schijndel overklast Nijnsel en boekt eerste competitiezege

Meningen bij clubs zijn verdeeld, KNVB blijft bij standpunt: amateur­voet­bal gaat gewoon door

22:39 De top van het amateurvoetbal ging donderdagavond via een videoconferentie gezamenlijk in overleg met de KNVB of de competities per direct moeten worden stilgelegd. De meningen bij de clubs zijn verdeeld, het standpunt van de voetbalbond bleef zoals het was.