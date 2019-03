Schijndel periodekampioen en Nooit Gedacht-trainer plukt paardenbloemen bij Avanti’31

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het speelveld in Schijndel was volgens Methorst knoerthard. ,,Voor de wedstrijd heb ik nog wat paardenbloemen staan plukken. Dan weet je het wel”, grapte de oefenmeester van Nooit Gedacht.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Schijndel had een gelijkspel nodig om de tweede periode te pakken. In de praktijk was dat niet eens meer nodig, omdat Handel eerder op de dag al had verloren van Volkel. ,,Deze tweede periode is een teken dat deze groep aan een opmars bezig is”, concludeerde Schijndel-coach Henry van Alebeek tevreden.