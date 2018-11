Schijndel verliest door overvliegende straaljagers: ‘Spelers keken steeds naar boven’

zondag 3d Z2De spelers van Schijndel waren zondagmiddag erg onder de indruk. Niet van de tegenstander Volkel, maar van de overvliegende straaljagers. Volkel was minder onder de indruk van het vliegende geweld. Zij zijn wel wat gewend met een vliegbasis in de achtertuin.

Volkel - Schijndel 1-0 (1-0). 24. 1-0.

Moment van de wedstrijd: Tommie van Schijndel had Schijndel al snel op voorsprong kunnen schieten. Wat heet: moeten schieten. Vanaf een meter of twee voor de goal schoot de middenvelder echter tegen een tegenstander aan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In Volkel vlogen er constant straaljagers over. Daar waren de spelers van Schijndel volgens trainer/coach Henry van Alebeek van onder de indruk. ,,Ik zag sommige jongens steeds naar boven kijken als er weer zo’n ding over kwam vliegen. Daardoor waren we niet altijd bij de les, want Volkel voetbalde wel gewoon door.”

Margriet – Nooit Gedacht 1-2 (0-1) 32. Danny Strik 0-1, 60. Bob van Iersel 0-2, 75. Bas Bressers 1-2.

Moment van de wedstrijd: In de laatste minuut wordt Margriet-spits Kay van de Hatert onderuit gehaald op het randje van de zestien. ,,Daar hadden zij rood en wij een penalty voor moeten krijgen”, stelde Margriet-trainer Mark Strik. ,,Het is echter niet zo dat we daardoor hebben verloren, daar hebben we namelijk zelf te slecht voor gespeeld.” Nooit Gedacht-coach Arno Methorst zag er niet zo veel van. ,,Ik stond aan de zijkant dus ik kon niet goed zien wat er gebeurde”, stelde hij. ,,De scheids oordeelde dat het een vrije trap was.”

FC Schadewijk – Boekel Sport 2-1 (1-0) 25. Benjamin Duah 1-0, 65. Bilal El Ghazoui 2-0, 80. Teun Wiendels 2-1.

Moment van de wedstrijd: De 1-0 van Benjamin Duah, die vanaf een flinke afstand over de keeper heen werd gelobd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de overwinning op hoofdklasser UDI’19 viel ook mede derdeklasser Boekel Sport ten prooi aan de ploeg uit Oss. ,,We hebben onze beide voetjes na de overwinning op UDI op de grond gehouden en dat was te zien ook”, stelde FC Schadewijk-trainer Gaby Kuipers.

Ulysses – Constantia 1-2 (1-2) 11. 0-1, 23. Paul van Lith 1-1, 43. 1-2.

Moment van de wedstrijd: Ulysses-aanvoerder Paul van Lith weet de gelijkmaker uit een scrimmage binnen te tikken. ,,Dankzij een fraaie inworp kwam de bal voor mijn voeten waarop ik hem binnen kon schieten”, aldus Van Lith.

Excellent - Avanti’31 SV 0-3 (0-1). 25. Luke Veroude 0-1, 66. Geert van Heeswijk 0-2, 75. Geert van Heeswijk 0-3.

Moment van de wedstrijd: Geert van Heeswijk stond bij Avanti koud in het veld, toen hij op schitterende wijze de score verdubbelde. De lange spits wilde een voorzet afleveren, maar zag vervolgens dat de bal er in de lange hoek ineens in vloog.