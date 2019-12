Schijndelse burenruzie kent geen winnaar

Henry van Alebeek, coach Schijndel: ,,Ik ben tevreden met een punt, want in de tweede helft waren we simpelweg niet goed genoeg. Avanti’31 was misschien iets beter, maar wij hebben veel meer punten als je naar de ranglijst kijkt. Dat vind ik belangrijker.”

Henry van Wanrooij, trainer Avanti’31: ,We hadden meer verdiend vandaag, maar we scoren helaas veel te weinig. Ook in vijfde opeenvolgende derby met Schijndel zijn we ongeslagen gebleven, dat telt bij de club. Maar helaas blijven we onderaan de ranglijst bungelen.”