Schijndelse derby twintig minuten gestaakt na ‘bedreigingen over en weer’

De wedstrijd, die uiteindelijk eindigde in een 0-1 zege voor de bezoekers, werd ontsierd door een onderbreking van twintig minuten. ,,Rond de zestigste minuut was er een bal aan de zijkant die zeker nog een meter in was. De grensrechter vlagde voor een ingooi en dit zorgde voor hectiek‘’, aldus Avanti’31-trainer Stephan Hesemans. Hierop besloot de arbiter van dienst de wedstrijd voor twintig minuten te staken.

Schijndel-coach Henry van Alebeek sprak van een beladen derby. ,,Er waren onder supporters langs de kant bedreigingen over en weer’, zegt de oefenmeester over het stilleggen van de wedstrijd. Wat die bedreigingen precies inhielden is verder niet bekend.

Avanti’31 – Schijndel 0-1 (0-0) 50. Stan Guns 0-1.

Overige wedstrijden in de derde klasse C

DSC – Alem 2-3 (0-2). 21. Mats Steenbekkers 0-1. 26. Lars Steenbekkers 0-2. 47. Jordy de Wit 1-2. 50. Roy van Beurden 2-2. 85. Jens Steenbekkers P 2-3.

,,We speelden een prima eerste helft waarin het alle kanten op kon. Zij kwamen echter wel terecht op 2-0 voorsprong bij de rust. Wij veranderden ons spel na de rust en kwamen op 2-2 wat mij betreft had dit wel zo mogen blijven en was de 2-3 overbodig als je kijkt naar hoe de wedstrijd verlopen is.’’ , zegt Robin Verheiden, trainer van DSC. ,,Het was een mooie wedstrijd! Een echte derby met veel publiek, mooie duels en een spannende wedstrijd. Fijn dat er zoveel mensen kwamen om deze wedstrijd te bekijken‘’, zegt de oefenmeester van DSC.

,,In de eerste helft waren we met uitstek de betere ploeg, dus de 0-2 in de rust was terecht. De tweede helft hadden we het lastig en was DSC feller, maar we hebben ons goed herpakt. Het was een echte derby met her en der wat opstootjes. Dat maakte het wel grillig af en toe, maar wel een goeie wedstrijd’’, zegt Ben Hoek, coach van Alem.

Merkwaardig was dat er bijna duizend mensen op kwamen dagen om de wedstrijd te beschouwen. ,,Dit is typisch voor zo’n derby als deze, super mooi om te zien dat er zoveel mensen op af komen en hun support tonen’’, zegt Hoek.

TGG – TSV Gudok 1-1 (1-0) 25. Arda Havar 1-0. 75. Goal TSV Gudok 1-1.

,,We speelden een hele goede eerste helft, waar we verdiend op voorsprong kwamen en dat goed vasthielden. Alleen in de tweede helft kwam Gudok beter uit de startblokken en hadden ze ook nog kansen om de wedstrijd naar hun toe te trekken. We gingen voor de winst, maar helaas zat dat er niet in’’, zegt TGG-trainer Ricardo Aguado.

Nieuwkuijk – FC Engelen 1-3 (0-1) 2. Quinten Vorstenbosch 0-1. 71. Goal Nieuwkuijk 1-1. 77e. Quinten Vorstenbosch 1-2. 89. Sam de Schepper 1-3.

,,Ondanks de 1-3 overwinning was dit onze minste wedstrijd van het seizoen‘’, zegt Anthony Lurling, coach van FC Engelen. ,,We gingen met een voorsprong de rust in, maar dat had ook een achterstand kunnen zijn’’

,,Nieuwkuijk speelde in op het fysieke voordeel dat ze hadden. Veel voorzetten op de grote spitsen. Na de 0-1 zakte ze in en kregen we meer ruimte om te voetballen waardoor we nog twee keer wisten te scoren.’’, zegt Lurling. In de laatste minuut is er ook nog een rode kaart uitgedeeld aan Nieuwkuijk, wegens het maken van een slaande beweging richting een speler van FC Engelen.

B.V.V. – Zigo 1-1 (0-0) 60. 0-1. 80. Figueiredo Barbosa 1-1.

,,Onze keeper heeft ons echt in de wedstrijd gehouden.’’, zei Hennie van Ooijen, trainer van B.V.V. ,,Hij maakte drie à vier cruciale reddingen die ons moed gaven om een goal te maken’’

,,De wedstrijd kon alle kanten op in de eerste helft, beide ploegen hadden veel kansen’’, zei de oefenmeester. Merkwaardig was dat B.V.V. in de slotminuten nog een aansluitingstreffer wist te maken. En ook nog een bal op de paal schoot.