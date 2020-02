Schot in kruising wordt afgekeurd, Osse ‘doelpuntenmaker’ krijgt rood na protesteren

Zondag 5CDESO won zondag van DSS’14. Na afloop had men het niet over de overwinning, maar over het ‘doelpunt’ en de rode kaart van Toon Jansen. De aanvaller van DESO schoot volgens zijn trainer schitterend raak, maar zag dat zijn doelpunt werd afgekeurd.

DSS’14 – DESO 1-3 (0-0). 75. Jeremy van Uden 0-1, 78. Agonis Hoti 0-2, 88. Agonis Hoti 0-3, 90. 1-3 (pen.) Rood: 25. Toon Jansen (DESO) Bijz.: in de 58e minuut miste DSS’14 een strafschop.

,,Dit was weer een goede overwinning van mijn team. Een groot gedeelte van de wedstrijd speelden we met een man minder maar door veel inzet te tonen hebben mijn spelers alsnog terecht gewonnen”, aldus Stan Vos, de trainer DESO.

Halverwege de eerste helft werd het duel een korte tijd stilgelegd. Volgens trainer Stan Vos schoot Henk Meijer de bal strak in de kruising, maar sprong hij via de winkelhaak weer terug in het veld. ,,Ook supporters van de tegenpartij vertelden mij dat het een zuivere goal was.” De scheidsrechter zag er echter geen doelpunt in waarop Toon Jansen protesteerde. Hij moest met rood vertrekken en de scheidsrechter laste een afkoelingsperiode in.

SBV – BZS 3-2 (3-0). 21. Jaap Cruijssen 1-0 (pen.), 32. Kevin Heijnen 2-0, 44. Jaimy Knipping 3-0, 55. 3-1, 90. 3-2.

,,We gingen vol de strijd aan met de koploper en deze overwinning was op de basis daarvan terecht. Bij verlies hadden we moeten afhaken in de strijd om de bovenste plaatsten, maar nu blijven we meedoen”, vatte de trainer van SBV, John Putters, het duel samen.

SBV leek met een 2-0 voorsprong te gaan rusten. Totdat Jaimy Knipping in de 44ste minuut op schitterende wijze vanaf 25 meter de bal in de kruising schoot.

Wadenoijen – Maaskantse Boys 1-4 (0-2). 9. 0-1 (e.d.), 29. Jeffrey van de Hurk 0-2, 67. 1-2, 82. Jeffrey van de Hurk 1-3, 87. Dion van Alem 1-4.

,,Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was het een lastige wedstrijd voor ons. Het waaide hard en op kunstgras stuiterde de bal alle kanten op. Ook zorgde Tom Wertenbroek met knappe reddingen ervoor dat we de voorsprong behielden. Maar de winst was zeker wel verdiend”, zag Maurzio Atzeni, trainer van Maaskantse Boys.