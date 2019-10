Schout schiet Altena langs buurman, goals De Looijer niet genoeg voor zege Roda Boys

Altena – Sleeuwijk 3-1 (0-1). 40. Frans van den Steenhoven 0-1, 60. Edwin Pluister 1-1, 65. Johnny Schouten 2-1, 70. Johnny Schouten 3-1.

Johnny Schouten is aan een heerlijk seizoen bezig. Tot voor zaterdagmiddag scoorde de aanvaller van Altena al drie keer, in de derby tegen Sleeuwijk tekende hij voor de voorsprong en de derde treffer. Kon in de eerste helft Sleeuwijk meer dan aardig mee, en nam het door Frans van den Steenhoven een voorsprong, na rust kwamen de gasten in de wurggreep van Altena terecht. “Die bleef maar aanhouden, we konden de bal niet meer vasthouden”, zag trainer Pieter Tuns. Het derde doelpunt was een sneue, vooral voor Mark van der Meijden. “Mark ging door zijn knie, vorig seizoen lag hij er daardoor lange tijd uit. Dus kreeg Johnny Schouten alle tijd om uit te halen.”

Wilhelmina’26 – EBOH 0-3 (0-2) 3. 0-1, 17. 0-2, 78. 0-3.

De eerste nederlaag voor Wilhelmina’26 was terug te voeren op één woord: effectiviteit. “Daarin hebben we dus een lesje gehad”, zag trainer Marcel van Helmond. “Zelf kregen we wel tien kansen, maar we kregen het niet voor elkaar om het net te vinden. Dat lag deels aan ons, maar ook de keeper was niet te passeren. Die jongen was the man of the match. We hadden ook pech, zoals een bal tegen de lat.” Ondanks de nederlaag kon Van Helmond toch nog een positieve conclusie trekken. “We zijn tot de laatste seconde blijven knokken voor een beter resultaat.”

Tricht – Woudrichem 1-4 27. Danny Schaap 0-1, 45. 1-1, 52. Tim Saaman 1-2, 90. Yoeri Duyzer 1-3, 90+2. Corné Nijhof 1-4. Rode kaart: 80e minuut speler Tricht (twee keer geel) en rood assistent-scheidsrechter.

De assistent-grensrechter, een clubman van Tricht, deed er werkelijk alles aan om elke aanval van Woudrichem te ondermijnen, volgens trainer Pieter Saaman. “Hij vlagde zó smerig, volkomen terecht weggestuurd door de scheidsrechter”, aldus Saaman. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.” De overwinning was robuust, maar wat geflatteerd. “Er waren kansen over en weer”, zag Saaman. “Toen een speler van die gasten een tweede gele kaart kreeg en Tricht meer de aanval zocht, kwam er meer ruimte. Daar hebben we in de slotfase prima van geprofiteerd.” Yoeri Duyzer en Corné Nijhof gooiden het duel in het slot.

Roda Boys/Bommelerwaard – Arkel 2-3 (2-3) 0-1, Thom de Looijer 1-1, 1-2, Thom de Looijer 2-2. 44. 2-3.