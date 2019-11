Schrijft Riel historie met zege op Chaam? ‘Volgens supporter eerste zege ooit hier’

Chaam – Riel 0-3 (0-1). 30. Tim Hoes 0-1, 65. Bart Rutten 0-2, 74. Bart Rutten 0-3.

,,We hebben het de afgelopen week vooral gehad over efficiënt zijn. Dat waren we vandaag nog niet helemaal, maar in ieder geval een stuk meer dan de afgelopen twee weken. We hebben misschien wat geluk dat bij 0-1 zij de paal raken en bij 0-2 Dave van Berkel een hele goede redding verricht, maar voetballend hebben ze weinig in te brengen gehad”, zag Riel-trainer Nick van Vugt.

,,Volgens mij hebben we vandaag historie geschreven. Een hele oude supporter van ons vertelde me dat we nog nooit uit bij Chaam hadden gewonnen”, zei Van Vugt.

Tuldania – WSJ 0-5 (0-1). 25. Nickwell Landburg 0-1, 55. Nickwell Landburg 0-1, 70. Mohamed Albaki 0-3, 77. Mohamed Albaki 0-4, 85. Mohamed Albaki 0-5.

,,Dit is heel mooi voor de club. Eindelijk komt het er een keer uit. We geven niks weg, maken geen persoonlijke fouten en maken onze kansen eindelijk een keer af. De jongens beseffen nu ook dat wanneer we doen wat we afspreken het heel goed kan zijn”, zei een blije Frank de Brouwer, trainer van WSJ.

OVC’26 – Spoordonkse Boys 0-2 (0-0). 58. Luc Roefs 0-1, 81. Roel van Nunen 0-2 (pen.).

,,Blij met deze overwinning. We hebben deze zelf afgedwongen door de ruimtes klein te houden. Dit geeft maar weer aan dat we goed bezig zijn en daar zijn we allemaal zeer tevreden mee. Complimenten naar de groep vandaag”, aldus Coen Vos, trainer van Spoordonkse Boys.

,,We hebben vandaag gewoon verloren van een goede ploeg. Zij maken de goal op het goede moment en misschien speelde de druk van de eerste periode in de hoofde een rol”, zei OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

OVC’26 verloor door de nederlaag hun ongeslagen status. Alleen Jong Brabant heeft nu nog geen enkele keer verloren.

GSBW – Gesta 6-0 (2-0). 24. Igor van Loon 1-0, 27. Rick Kuijpers 2-0, 46. Milan van Boxtel 3-0, 48. Igor van Loon 4-0, 76. Milan van Boxtel 5-0, 84. Dion van Loon 6-0.

,,Vlak voor rust pakte mijn keeper Jelle van der Velden een bal uit de kruising en blijft het 2-0. Vlak na rust maken we het af en spelen we de wedstrijd simpel uit. Mooi om te zien dat de jongens gretig blijven en er nog 6-0 van maken. Het publiek heeft genoten vandaag”, zag GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Igor van Loon en Milan van Boxtel hadden een groot aandeel in de overwinning met twee goals.

Were Di – Jong Brabant 1-1 (1-0). 26. Marijn Stenvert 1-0, 56. Luc Spierings 1-1.

,,Een terechte uitslag denk ik. Het was niet goed van beide kanten en dat had ook met het veld te maken. We zijn allebei voetballende ploegen, dus op zo’n stug veld krijg je dit”, zag Were Di-aanvoerder Daan van Oudheusden.

Luc Spierings was wederom belangrijk voor Jong Brabant. Met zijn elfde doelpunt van het seizoen redde hij een punt. Doordat OVC’26 verloor kan Jong Brabant volgende week bij winst op Riel de eerste periode pakken.

Audacia – SV Reeshof 1-1 (0-1). 19. Dani van Schijndel 0-1, 74. Gijs Outmayer 1-1.

,,De eerste helft was helemaal voor de Reeshof en het is een wonder dat het bij 0-1 blijft. In de tweede helft lijkt mijn ploeg herboren en is het stukken beter van onze kant. Na de gelijkmaker gaat er nog een bal via de lat tegen het gezicht van de keeper en dan op de paal, ongelooflijk”, zag Audacia-trainer hans Richters.

,,We gaan erg slordig met de kansen om en dat is erg jammer. Ik denk dat wij vandaag twee punten verliezen en Audacia er een wint”, zei Reeshof-assisitent Tom Frissen.

RKDSV – Viola 2-1 (1-0). 20. Melvin Timmermans 1-0, 79. Bram van Gestel 2-0, 82. Michiel van Oss 2-1.

,,In het eerste halfuur moeten we het gewoon afmaken. Als de eindpass goed was geweest had het denk ik wel 3-0 moeten staan. We houden hun in de wedstrijd en zo blijft het spannend. Zij creëerden vooral gevaar vanuit stilstaande situaties, maar ik denk dat we de verdiende winnaar zijn uiteindelijk”, vond RKDSV-trainer Frans Verbeek.