SCMH bovenaan de ranglijst na zege op SCV’58

SCV’58 – SCMH 0-2 (0-0). 61. Randy Bakker 0-1, 66. Mike Linders 0-2.

,,Een zakelijke overwinning denk ik. Zij parkeren de bus en dat is moeilijk om tegen te voetballen. Bij ons lag het tempo te laag en we scoren niet snel genoeg. We komen daarentegen geen moment in de problemen. Snel vergeten en door naar volgende week”, zei SCMH-trainer Tom van Dalen.

Doordat Constantia verloor van Festilent staat SCMH nu bovenaan. Bij winst op SIOL volgende week kan een periode gepakt worden. Constantia moet wel nog een wedstrijd inhalen en in twee wedstrijden geen verschil van vijf in het doelsaldo goedmaken. Ook Achilles Reek heeft evenveel punten, maar staat zeven goals achter de ploeg uit Mariaheide.

Gassel – Achilles Reek 0-2 (0-2). 6. Aaron van Bakel 0-1, 20. Luuk Janssen 0-2.

,,Gassel is een stugge tegenstander dus dit is een lekkere overwinning. We moeten de wedstrijd definitief in het slot gooien in de tweede helft, maar laten dat na. We kunnen een periode pakken volgende week, maar dat hebben we niet zelf in de hand. Laten we beginnen met goed voetbal en dan zien we wel waar het eindigt”, zei Achilles Reek-trainer Lenard Weber.

Festilent – Constantia 1-0 (0-0). 80. Bram Geurts 1-0. Bijzonderheid: 55. Bram Geurts (Festilent, gemiste penalty).

,,Dit was een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Het was aanhaken of afhaken en gelukkig hebben we dat eerste gedaan. We hebben gedomineerd en zij hebben bijna geen grote kansen gehad. Het bleef vooral spannend omdat we zelf de goal niet maakte en het zo 0-0 bleef. Bij de goal van Bram heb ik een gat in de lucht gesprongen en dat doe ik niet vaak. Ook mooi was dat er echt heel veel toeschouwers langs de lijn stonden en ons dit hebben zien doen”, aldus Festilent-trainer Edwin Peters.