SCMH moet zeven dagen wachten op halfuur voetbal voordat periodetitel veilig is

Ondanks een klinkende overwinning mag SCMH nog niet haar eerste periodetitel ooit in de vierde klasse in ontvangst nemen. Constantia moet volgende week nog dertig minuten spelen tegen Gassel, omdat dat duel eerder gestaakt werd. Wanneer de vereniging uit Wanroij negen doelpunten maakt binnen het halfuur gaat het ticket voor de nacompetitie naar hen. Valt de score lager uit, dan mag SCMH zich periodekampioen noemen.

Stan Rovers, middenvelder van SCMH, zegt dat er van spanning bij zijn team geen sprake was. ,,Wij wisten vooraf wat er van ons verwacht werd. Het belangrijkste was dat wij de drie punten pakten. Gelukkig deden we dat en hebben nu een goede uitgangspositie.” Dat was ook te merken in de kantine. Ondanks dat het team van trainer Tom van Dalen officieel nog geen periodekampioen is, dronken de spelers en staf toch alvast een drankje.