SCMH onderuit in derby tegen Vorstenbossche Boys

Vorstenbossche boys – SCMC 2-1 (0-0) 55. Jouk Raijmakers 1-0, 63. Roel Bekkers 1-1, 90. Jordy van Kessel 2-1 (pen).

Vorstenbossche Boys wist de derby tegen SCMH te winnen, tot tevredenheid van coach Dennis Meier. ,,We zijn nu in staat om ook slechte wedstrijden te winnen”. De ploeg uit Vorstenbosch won de wedstrijd door een penalty in de laatste minuut. ,,Zij kregen wel een penalty, terwijl wij er ook een hadden moeten krijgen. Als dat was gebeurd, had je misschien gelijkgespeeld”, vond SCMH-trainer Stan Vos.

Festilent – Cito 0-5 (0-2) 3. Jose Medina Garcia 0-1, 41. Soufian El Kahddouri 0-2, 50. Mustafa Guler 0-3, 68. Ferhat Coskun 0-4, 72. 0-5.

,,Ik vond dat we vandaag prima voetbalden, maar je zag wel de kwaliteit van Cito. Zij waren vandaag individueel veel sterker”, geeft Festilent-trainer Tom Jacobs aan. ,,We hebben deze week niet getraind vanwege de vele blessures”, geeft trainer Yavuz Demirci van Cito aan. ,,De overwinning vandaag hebben we te danken aan twee werelddoelpunten. Eerst schoot Jose Garcia de bal prachtig in de kruising en in tweede helft scoorde Ferhat Coskun vanaf eigen helft”, zegt Demirci.

Achilles Reek – Herpinia 0-4 (0-3) 3. Beau van Dieten 0-1, 19. Nik Arts 0-2, 29. Beau van Dieten 0-3, 75. Gijs van den Heuvel 0-4.

Achilles Reek leed een pijnlijke nederlaag tegen Herpinia en coach Frank Nelissen was niet te spreken over de prestatie. ,,Het was echt heel slecht van onze kant vandaag. De score had veel hoger uit kunnen vallen”, geeft Nelissen aan. Coach Maarten Hendriks van Herpinia was wel tevreden. ,,Eindelijk had ik weer een volledig fitte selectie vandaag. Deze overwinning is ook een mooie opsteker voor ons”, zegt Hendriks.

SIOL – Ulysses 1-1 (0-0) 90. 1-1 Maurice van Rossum.

,,De tegengoal die we kregen was ongelukkig, omdat een verdediger van ons uitgleed. Uiteindelijk hebben we in de laatste minuut van de wedstrijd de gelijkmaker kunnen maken. Ik vond dat wel verdiend, omdat iedereen er keihard voor heeft gewerkt”, geeft Ulysses-trainer Manfred van Erp aan.

FC De Rakt – NLC’03 3-0 (2-0) 31. Jorg Verhoeven 1-0, 39. Thomas Mertens 2-0, 61. Mat Saden 3-0.

,,We waren de betere ploeg en hebben verdiend gewonnen. Alleen de tweede helft was minder van ons”, vond De Rakt-trainer Eus Marijnissen. Ook trainer Willem van der Kreij van NLC’03 was niet tevreden. ,,We hebben een paar kansjes gekregen, maar verder was de wedstrijd niet bijzonder”, zegt Van der Kreij.

Juliana Mill – SJO/SSA Vesta’19 (1-5) 0-3 20. Mees Dekker 0-1, 32. Mats Barf 0-2, 43. Sietse Suppers 0-3, 66. Lars Lenting 0-4, 75. Jordy de Loijer 0-5.

,,Wij hebben de laatste weken veel tegendoelpunten moeten incasseren en zijn daar de afgelopen weken mee aan de slag gegaan. Het is mooi om te zien dat dit dan zijn vruchten afwerpt”, geeft Vesta-trainer Mark Strik aan.