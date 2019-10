SCMH wint in eigen huis van SV Milsbeek

SCMH – SV Milsbeek 2-0 (1-0). 36. Roel Bekkers 1-0, 66. Jorn de Koning 2-0.

,,De thuisvloek is wel een beetje over denk ik. We creëren vandaag weer genoeg kansen en scoren ze bovendien ook. Zij hebben heel weinig kansen gekregen en de overwinning is dus ook terecht”, zag SCMH-coach Tom van Dalen.

Roel Bekkers kreeg na zijn goede wedstrijd van vorige week een basisplaats en liet meteen zien dat die keuze de juiste was.

DSV – Festilent 2-3 (1-0). 48. Joeri Cuppen 1-1, 65. Pepijn Schonenberg 1-2, 69. Pepijn Schonenberg 1-3.

,,We komen erg vroeg op achterstand, maar domineren de wedstrijd daarna gewoon. We maken de goal lang niet en in de rust heb ik gezegd dat ze gewoon moeten doen wat ze al deden. Na rust is het dan eigenlijk snel klaar en ik ben blij dat we zo’n wedstrijd een keer over de streep trekken”, aldus Festilent-coach Edwin Peters.

Zijn keeper, Frank Baas, was vandaag belangrijk. ,,Hij hield ons op de cruciale momenten in de wedstrijd en verdient vandaag een dikke pluim”, zei Peters.

Achilles Reek – Toxandria 4-3 (2-2). 8. Rob van de Wijst 1-0, 30. 1-1, 35. 1-2, 45. Luuk Janssen 2-2, 60. 2-3, 75. Aaron van Bakel 3-3, 88. Bart Vissers 4-3.

,,We waren vandaag aan de bal onzorgvuldig aan de bal. Daardoor krijgt Toxandria de kans om in de wedstrijd te komen, maar we zetten het net oprijd recht. Ik ben blij dat de jongens hebben laten zien slechte wedstrijden te kunnen kantelen, maar het moet en kan aan de bal beter”, zei Achilles Reek-coach Lenard Weber.