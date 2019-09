Scorebordproblemen bij Sparta’30, GDC draagt overwinning op aan kersvers vader Jamie Youell

Sparta’30 – TSVV Merlijn 4-2 (3-0) 24. Lennard van Andel 1-0, 34. Anrico Visser 2-0, 37. Van Andel 3-0, 78. Jan van Ruijven 3-1, 82. Lars van der Zanden (pen.) 3-2, 87. Derk Groenenberg 4-2. Rood: 82. Walter van Willigen (Sparta’30).

Het elektronische scorebord van Sparta’30 gedroeg zich onvoorspelbaar. Het begon op 45 minuten, terwijl er nog niet was afgetrapt. Ook het eerste doelpunt kon er niet op worden weergegeven. Eenmaal aan de praat gekregen, maar na rust telde het bord doodleuk van 45 terug naar nul. Passend was het wel bij dit duel, want wat lange tijd een uitgemaakte zaak leek – een eenvoudige zege voor de thuisclub – veranderde in het laatste kwartier in een onvoorspelbaar slot. Uiteindelijk een verdiende zege voor de ploeg uit Andel.

Capelle – MVV’58 2-2 (1-1) 14. Tygo de Jong 1-0, 28. MVV’58 1-1, 65. MVV'58 (e.d) 2-1, 90+5. MVV’58 2-2.

Bij Capelle scoorde Tygo de Jong zijn eerste competitiedoelpunt. “Die jongen is overgeheveld van B- naar de A-jeugd”, zegt trainer Antoin van Pelt, die baalde van het puntenverlies. “Door de leegloop bij de club en blessures heb ik hem overgeheveld naar de selectie.”

NOAD’32 – ONI 2-2 (2-0) 17. Wessel van den Boom 1-0, 32. Julian Vos 2-0, 69. Sander de Bont 2-1, 85. Sander Blom 2-2.

Een wedstrijd met twee gezichten, vond Anton de Waal, pr-man van NOAD'32. “Voor rust speelden we een goede pot, met een dikverdiende voorsprong. Na de rust kregen we een heel ander ONI te zien, een ploeg die wel degelijk kan voetballen. De gelijkmaker was fantastisch, boven in de hoek. Voor zulke doelpunten ga ik naar het voetballen, ook al worden ze door de tegenstander gescoord.”

Vuren – BLC 3-4 (2-2) 6. Niels Nagtzaam 0-1, 9. Bart Muilenburg 1-1, 24. Lorenzo Kooiman 2-1, 40. Luc Pelleboer 2-2, 56. Pelleboer 2-3, 86. Nagtzaam 2-4, 90. Ian van Wijk 3-4. Rood: 90+1. Bob van der Velden (twee keer geel).

“Die grensrechter bakte er niks van, twee keer buitenspelgoal afgevlagd. Al twee keer gewonnen en volgende week gaat MVV’58 de punten bij ons achterlaten. Want we spelen erg goed”, blikte de helderziende BLC-trainer John Huisman vooruit.

GVV’63 – Haaften 6-2 (3-2) 13. Mats van Velzen 0-1, 17. Nick Ekelmans 1-1, Daniël Bouma 2-1, 40. Van Velzen 2-2. 43. Michel Kooijman 3-2, 50. Thomas van der Leij 4-2, 55. Thomas van der Leij 5-2, 88. Karim Kaaouas 6-2. Rood: 67. Hidde Boersma (GVV’63).

De Waalderby kent niet echt sentimenten tussen de supporters. Toch was het voor GVV-trainer Denny van Geffen wel degelijk een potje om naar uit te kijken. “Vorige week een zeperd opgelopen bij Merlijn, ik was benieuwd of we ons daarvan zouden herstellen.”

BZC 14 - Zwaluwe 1-0 (0-0) 67. Jasper Gouda Quint 1-0.

Jasper Gouda Quint stond na een maandje blessureleed weer in de basis van de thuisclub. “Jasper is voor mij sowieso een vaste waarde”, zegt trainer Hans de Jong. “Hij pikt altijd wel een goaltje mee. Zoals vanmiddag dus.”

NEO’25 – GDC 0-3 (0-3) 15. Levi Splinters 0-1, 20. Wesley van der Wardt 0-2, 70. Menno Schouten 0-3.

GDC boekte een eenvoudige tweede zege, ondanks de afwezigheid van Jamy en Justin Youell. “Justin was een weekendje weg. En Jamie is vader geworden van een dochtertje. Deze overwinning is ons cadeau voor pa en ma”, vertelde GDC-trainer Edin Curic. Over cadeaus zegt NEO-trainer Stefan Brok. “Om de eerste twee doelpunten zat een grote strik. Stonden we te slapen. Voor de rest valt mijn ploeg niks te verwijten. Verdiend verloren tegen een heel degelijk GDC.”