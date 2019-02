SDO’39 75 dagen zonder competitievoetbal: ‘Absurd, dit is echte competitievervalsing’

De Belgische hoofdcoach had zich zijn laatste seizoen in dienst van SDO anders voorgesteld. ,,Het is echt onwerkelijk wat er hier gebeurd. Er is geen enkel ander team van de eerste tot de vijfde klasse dat zo weinig wedstrijden heeft gespeeld”, weet Gevers. Vorig seizoen was het buurman HMVV uit Hooge Mierde dat die titel op zijn naam kreeg. ,,Ze moeten ons in Mierde wel hebben ja”, probeert Gevers het nog te relativeren.