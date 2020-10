SDO’39 bezig met indrukwekkende reeks: sinds 10 november 2019 geen verliespartij

Waalre - SDO’39 1-1 (1-0). 75. Mike Gevers 1-1.

,,We hebben grote kansen laten liggen’’, sprak SDO’39-trainer Tom van den Steen. ,,We komen na een half uur spelen op achterstand door een afstandsschot. Later komen we via een hoekschop dan nog door Mike Gevers langszij te liggen, maar een overwinning was beter geweest.’’

SDO’39 is niet alleen dit seizoen ongeslagen. ,,We hebben sinds 10 november 2019 geen verliespartij meer geleden’’, jubelde de trainer. ,,Zowel niet in de competitie als in de beker. Alleen in de voorbereiding als we tegen zwaardere ploegen moesten.’’

HMVV – Riethoven 2-2 (1-0). 35. Floran Veerman 1-0, 65. Theun van den Borne 2-1.

,,We zijn blij met het resultaat’’, vertelde HMVV-leider Johan Luijten. ,,Het was nog even billenknijpen. Maar met een keurige invalbeurt van Bram Sanders, die het als linksbuiten de tegenpartij moeilijk maakte. ’’

De arbiter, Luc Schoenmakers, maakte een goede indruk op Luijten.

Spoordonkse Boys – Bergeijk 3-1 (). 17. Bram op ’t Hoog 1-0, 49. Sjoerd van Ham 2-0, 50. Stijn Cuijpers 2-1, 51. Luc Roefs 3-1.

,,Het was een verdiende overwinning vandaag’’, sprak Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos ,,Door continu druk te zetten kwam de tegenpartij niet aan voetballen toe’’, vertelde de oefenmeester. ,,Na 65 minuten kon de doelpuntenmaker van de tegenstander gaan douchen, nadat hij rood pakte wegens het vastpakken van een doorgebroken speler. Ik beschouw Bergeijk als een van de titelkandidaten, dus deze overwinning was voor ons belangrijk. Het is jammer dat onze supporters deze overwinning niet hebben meegemaakt.’’

Tuldania – RKDSV 2-3 (1-1). 18. Melvin Timmermans 0-1, 30. Jop Hesselmans 1-1, 61. Pieter Abrahams 2-1, 65. Raoul Iselin 2-2, 86. Tijn Janssen 2-3.

,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd’’, zei Tuldania-trainer Kees Mollen. ,,Tuldania liet het in de slotfase afweten, nadat de 2-1 voorsprong niet meer over de streep getrokken kon worden. Een snelle gelijkmaker na de 2-2 en een wissel die verkeerd uitpakte, waren voor ons het breekpunt.’’

,,Het was al moeizaam voordat we aan de wedstrijd begonnen’’, vertelde RKDSV-trainer Frans Verbeek. ,,Door veel blessures moesten er de nodige aanpassingen worden verricht, waardoor we de eerste tien minuten nog wat onwennig waren. We verzuimden het om na de 1-0 afstand te nemen van Tuldania.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.