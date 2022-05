SDO'39 lijkt te stunten tegen koploper en komt twee keer op voorsprong, maar geeft het in de slotfase alsnog weg

Bergeijk is al kampioen en voetbalt dus nergens meer voor. SDO'39 leek daar gebruik van te maken en stond na ruim een kwartier al op een 2-0 voorsprong. De bezoekers kwamen echter terug tot 2-2, maar de thuisploeg kwam via Niels toch weer op voorsprong. In de slotfase gaf Bergeijk even gas en won de kersverse kampioen alsnog.

SDO’39 – Bergeijk 3-5 (2-1). 10. Michel Janssen 1-0, 18. Geert Coolen 2-0, 39. 2-1 (pen.), 58. 2-2, 66. Niels Heesakkers 3-2, 68. 3-3, 71. 3-4, 80. 3-5.

Het leek er eventjes op dat SDO ging stunten tegen kampioen Bergeijk. Na achttien minuten stond het namelijk op een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Michel Janssen en Geert Coolen. Voor rust werd er door de bezoekers vanaf de penaltystip wel nog de aansluitingstreffer gemaakt.

In de tweede helft duurde het dertien minuten voordat Bergeijk op 2-2 kam. Niet veel later greep SDO toch weer de voorsprong via Niels Heesakkers. In de resterende minuten gaf de thuisploeg die voorsprong weg, en werd er met 5-3 verloren. SDO-coach Tom van den Steen laat niet veel los over het duel: ,,De uitslag is niet representatief.”

Vessem – Spoordonkse Boys 0-1 (0-0). 69. Bram op ’t Hoog 0-1.

Het was Vessen dat vanmiddag vooral de bal had, maar de bezoekers uit Spoordonk hielden de ruimtes klein. ,,Dat lukte goed, en twintig minuten voor het einde kwamen we dankzij Bram op ’t Hoog nog op voorprong”, aldus een gelukkige Spoordonkse Boys-coach Coen Vos.

De complimenten van Vos gingen vandaag vooral uit naar doelman Menno Kuulkers. Vos: ,,Met een geweldige save tikte hij een schot in de slotfase uit de bovenhoek.”

HMVV – De Weebosch 3-1 (1-1). 5. Thijs van Gisbergen 1-0, 19. 1-1, 74. Rick Keustermans 2-1, 89. Koen Smolders 3-1.

,,Mijn grote droom is eindelijk uitgekomen”, aldus HMVV-elftalleider Johan Luijten. ,,Ik roep al een tijdje dat ze moeten scoren vanuit de eerste aanval, en na vijf minuten deed Thijs van Ginsbergen dit ook.” Een kwartiertje later was er een misstapje bij de thuisploeg: de bal ging onder de voet door waardoor De Weebosch de 1-1 eenvoudig kon maken.

Na rust duurde het een halfuur totdat de volgende treffer viel. Via een aanval door het midden zorgde Rick Keustermans voor de 2-1 namens HMVV. In de slotfase zorgde Koen Smolders zelfs nog voor de 3-1. Luijten: ,,Ik gun hem dit zo erg. Hij is geen vaste basisspeler, en deze kopbal – recht de kruising in – is een mooie beloning voor zijn strijdlust.”

Hulsel – De Raven 0-2 (0-1). 3. 0-1, 86. 0-2.

Al na drie minuten lag de bal al in het netje, in het voordeel van De Raven. ,,We hadden het erg lastig vandaag. Los dat we deze wedstrijd moesten spelen, willen we de rode lantaarn nog overdragen aan De Weebosch”, legt Hulsel-coach Wim Hoeben uit.

Omdat de signalen doorkwamen dat De Weebosch tegen HMVV ook op achterstand kwam in de tweede helft, werd er meer aanvallend gespeeld door de thuisploeg. Hoeben: ,,Dat brak ons op. Er kwamen meer ruimtes, en daaruit maakte De Raven de 0-2. Goed, het gaat lastig worden, maar we hopen op een omgekeerd Heracles Almelo-verhaal.”