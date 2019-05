SDO’39 speelt zichzelf veilig met 41-jarige Van Gestel in het team

SDO’39 - EMK 3-2 (2-1). 6. Geert Coolen 1-0, 18. Martijn Hellegers 2-0, 37. 2-1, 55. 2-2, 66. Martijn Hellegers 3-2.

Moment van de wedstrijd: Het eindsignaal, waardoor SDO zich definitief veilig speelde. ,,Een verdiende zege, maar we hielden EMK in de wedstrijd”, meende SDO-coach Niels Gevers. Zijn ploeg doet ook nog mee in de strijd om de periodetitel. ,,Handhaving was ons doel en dat is gelukt, waarvoor mijn complimenten. De eventuele nacompetitie om promotie is een bonus voor ons.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij SDO werd de geblesseerde Tijs Spieringhs vervangen door de 41-jarige Ad van Gestel. Ook miste spits Mike Gevers het duel vanwege de bekerfinale in Rotterdam tussen Ajax en Willem II. ,,Het is afwachten hoe Tijs’ hamstring eraan toe is, al kunnen we één missende speler wel opvangen. Zolang het er geen drie worden, natuurlijk”, rondde Gevers af.

Waalre - HMVV 4-0 (3-0).

Moment van de wedstrijd: Het door blessures geplaagde HMVV zag tot overmaat van ramp ook Joerie Adams uitvallen. ,,Los van de uitslag was dat misschien wel onze grootste nederlaag”, treurde HMVV-leider Johan Luijten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de vele afwezigen speelde HMVV met veel A-junioren in de basis. ,,Zij hielden zich knap staande maar konden er niet voor zorgen dat we kansen creëerden. Wij moeten dit duel gauw vergeten”, rondde Luijten af.

De Raven - RKDSV 2-2 (1-0). 38. 1-0, 51. Bram van Gestel, 56. Mark de Brouwer 1-2, 66. 2-2.

Moment van de wedstrijd: In de slotfase werd de 2-3 van Bram van Gestel afgekeurd vanwege buitenspel, nadat de arbiter in de eerste helft een zelfde situatie affloot bij De Raven. ,,In beide gevallen was het randje buitenspel”, gaf RKDSV-assistent Paul Gommers eerlijk toe.