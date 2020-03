SDO’39 trekt drie punten over de streep tegen Hulsel

Het meest bijzondere aan het bewogen en bevlogen duel was deels het optreden van de scheidsrechter. ,,Zijn beslissing bij de 4-2 was jammerlijk en het kantelpunt in de wedstrijd, vond Tuns. ,,Daar gingen meerdere overtredingen aan vooraf waar niet voor gefloten werd. Al met al speelden wij een onmachtige eerste maar een zeer sterke tweede helft.”

Een offday voor HMVV, aldus hun leider Johan Luijten. ,,We begonnen pas tien minuten voor tijd met voetballen. Daarvoor hadden we een paar keer kúnnen scoren, maar dat lieten we na.”

Het meest bijzondere aan het duel was de afgekeurde goal van Castelijns, tussen de 1-4 en de 2-4 in. ,,Dan hadden we met nog een paar minuten te gaan op 3-4 gestaan...”, zuchtte Luijten. ,,Wellicht hadden we dan nog kans, al zou dat onverdiend geweest zijn. Net als in het heenduel in Eindhoven was Wodan beter dan wij.”