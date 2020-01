SDO’39 verwend publiek in vermakelijk wedstrijd tegen WODAN met 6-2 winst

SDO’39 - WODAN 6-2 (3-0). 14. Michel Jansen 1-0, 24. Tijs Spieringhs 2-0, 28. Michel Jansen 3-0, 54. Frans Berger 4-0, 56. Niels Heesakkers 5-0, 65. Mohamed el Moussaoui 5-1, 74. Omar Ali 5-2, 79. Michel Jansen 6-2.

Ondanks dat SDO veel doeltreffender was dan WODAN, ging de wedstrijd over en weer en bleef de uitploeg voetballen. ,,Dat was goed voor de wedstrijd”, aldus SDO-clubman Peter Kokken. ,,En voor het publiek erg leuk om te zien.”

Het meest bijzondere aan het duel was dat SDO na vlotte combinaties prachtige aanvallen opzette én afrondde. ,,Frans (Berger) scoorde een vrije trap rechtstreeks in de bovenhoek”, aldus Kokken. ,,Een verdiende zege, maar WODAN gaf echt niet op.”

Waalre - HMVV 4-1 (0-0). 88. Roy van Strijdhoven 4-1.

HMVV speelde op bezoek bij Waalre een kansloze wedstrijd, meende leider Johan Luijten. ,,Het was niet best van onze kant.”

Het meest bijzondere aan het duel was het gebrek aan daadkracht van de bezoekers. De goal van Van Strijdhoven, twee minuten voor het eindsignaal, bleek goed voor de statistieken.

Hulsel - Vessem 0-3 (0-0).

Hulsel speelde organisatorisch en aan de bal sterk, maar beloonde zichzelf niet in de voorhoede. ,,Zij kregen twee grote kansen in de eerste helft”, zei Hulsel-trainer Joris Tuns. ,,Wij één. In de tweede helft leiden inschattings- en persoonlijke fouten de nederlaag in.”