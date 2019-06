Seizoensoverzicht amateurvoetbal 2018-2019: Bekersprookjes, middelvingers en een wereldgoal van Lurling

Augustus 2018: bekersprookjes en doelpuntenmaker van Real Madrid

Héhé, het voetbalseizoen is weer begonnen. Tweedeklasser Uno Animo mocht al eerder aan de slag dan gebruikelijk. Maar daar zal niemand om hebben gemaald, want de ploeg mocht voor het eerst aantreden in het landelijke bekertoernooi: de KNVB-beker. Gehoopt was op een makkelijke opponent, maar met VVSB trof het juist de eerste amateurploeg die sinds 1975 de halve finale van de landelijke beker heeft gehaald. Op de Klokkenlaan bleken de paas-gelen dan ook veel te sterk. Maar Bryan van der Loo zal alsnog met wat frisse moed aan de gele rakkers hebben gezeten. Hij maakte de enige Loonse treffer in het 1-6 verlies.

De meeste derdedivisionisten konden hun bekerkoffers al uitpakken voordat ze waren ingepakt. Dongen werd in de eerste ronde uitgeschakeld door ODIN’59 (1-0), Blauw Geel’38 verloor met dezelfde cijfers van Urk en OSS’20 kreeg met 2-4 op de broek door Noordwijk. Geen volgende ronde voor deze clubs, maar dat kon niet worden gezegd van OJC Rosmalen en Kozakken Boys. OJC won na verlenging met 4-1 van het Zwolse Flevo en daardoor kwam ADO Den Haag naar Sportpark De Groote Wielen. Dat er op 26 september met 0-6 werd verloren mag geen schande heten. Het mooiste doelpunt kwam van de voet van Tom Beugelsdijk, die met zijn verkeerde been de bal stijf in de kruising schoot.

De bekercampagne van Kozakken Boys is in veel opzichten te vergelijken met een sprookje. Alleen lopen sprookjes vaak goed af en was dat bij de Werkendammers niet het geval. Nadat de eerste ronde over mocht worden geslagen - vanwege een periodetitel in het seizoen ervoor - werd ONS Sneek in de laatste kwalificatieronde met 3-1 verslagen.

Daarna kwam Almere City FC naar Sportpark De Zwaaier. Ahmed el Azzouti zal dit bekerduel niet snel vergeten. Al na elf minuten schoot de topschutter zijn ploeg op voorsprong na geklungel in de Almeerse verdediging. Nadat de eerstedivisionist op gelijke hoogte kwam in de 80ste minuut was het weer El Azzouti die scoorde, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Toch liet de spits De Zwaaier swingen, want in de 93ste minuut kopte hij een rebound binnen: 2-1.

Eredivisionist Vitesse was in de achtste finale een tegenstander van formaat, maar de ‘Boys’ weerden zich in december kranig. Quenten Jakoba zorgde er met het hoofd voor dat de wit-roden de 90ste minuut ingingen met een 1-1 stand. Dat het Real Madrid-huurling Martin Ødegaard was die in de 93ste minuut de Arnhemmers naar de 1-2 schoot heeft het sprookje niet minder verdrietig beëindigd, maar het was in ieder geval wél een koninklijk afscheid.

Volledig scherm 2018-12-20 20:31:53 WERKENDAM, Netherlands, 20-12-2018, football, season 2018 / 2019, Dutch TOTO KNVB Beker, Sportpark De Zwaaier, matchwinner Vitesse player Martin Odegaard the match Kozakken Boys-Vitesse 1-2.

September 2018 Jaap Stammetje en geschiedenisboeken

Een middelvinger opsteken naar je eigen teamgenoot is natuurlijk niet netjes, maar een rode kaart hoeft het nou ook weer niet op te leveren. Toch is dat precies wat RKVSC-speler Antwan van Rijn overkwam op 22 september. Zijn ploeg keek in het duel met Kerkwijk na tien minuten al tegen een 0-2 achterstand aan, waarna hij uit frustratie zijn middelvinger opstak. De scheidsrechter van dienst zag het en gaf Van Rijn pardoes zijn tweede gele kaart. De clou volgde in de rust; de leidsman dacht dat de middelvinger voor hém bedoeld was. Excuses voor pechvogel Van Rijn, maar in de wedstrijd keerde hij niet meer terug.

Ulysses schreef dit seizoen bijna wekelijks historie. Omdat de Megense club voor het eerst op het niveau van de derde klasse acteerde, was elke eerste doelpunt, tegendoelpunt, verlies, winst of gelijkspel de eerste in de geschiedenis van de club die in 1946 is opgericht. Toch waren veel ogen gericht op Jeroen van Pinksteren, die doorgaans zijn wedstrijden speelt bij het derde elftal. In de punt van de aanval, maar wanneer de nood aan de man is staat hij in keeperstenue onder de lat bij het eerste. Erg succesvol waren de Megense keepers dit seizoen niet. De ploeg van Sander Janssen kreeg gemiddeld liefst 3.69 tegengoals per wedstrijd. Het eindigde daarmee stijf onderaan in de derde klasse D. Voor het eerst in de clubgeschiedenis, dat dan weer wel.

Dat Jaap Stam in de halve finale van het EK 2000 huizenhoog over schoot zal menig voetbalfan zich wel herinneren. Door de jaren heen heeft Stam daar waardige opvolgers voor gevonden: Edin Džeko, Sergio Ramos én Corik Megens. Laatstgenoemde is aanvaller bij het Schaijkse DAW en normaliter een zekerheidje vanaf de stip. Maar dan staat op 23 september de wedstrijd tegen EVVC op rol. ,,Corik schoot in de eerste helft een penalty huizenhoog over. Een Jaap Stammetje’’, zag EVVC trainer Stefan Hesemans. Een Corik Megenssetje zal nooit lekker klinken, dus we houden het - ook voor Corik - op een Jaap Stammetje als we over waardeloze penalty’s hebben.

Isaak Hayik verbrak dit seizoen in Israël een wereldrecord door als oudste speler ooit mee te doen in een wedstrijd in het betaald voetbal. De man is 73 jaar. Dat je nooit te oud bent om te voetballen weet Anthony Lurling (42) ook. De oud-speler van onder meer Feyenoord, NAC en FC Den Bosch speelde zijn laatste seizoen als voetballer en wordt volgend jaar trainer van de club waar hij afsluit: FC Engelen. Ondanks dat hij zijn wedstrijden als centrale verdediger speelt is hij het trucje om spelers te passeren nog niet verleerd. In het uitduel met SVSSS slalomde de oud-prof op fraaie wijze door de Udenhoutse defensie, om vervolgens met een geweldige stift de winnende treffer aan te tekenen. Een oude vos verliest misschien zijn haren, maar niet zijn voetbalkwaliteiten.

Volledig scherm 02-06-2019: Voetbal: SV Valkenswaard v FC Engelen: ValkenswaardNacompetitie seizoen 2018-2019L-R Martijn Sax van sv Valkenswaard, Anthony Lurling van FC Engelen © Orange Pictures

Oktober 2018 Recordbreker en Gerard Joling

Het is zondag 7 oktober wanneer de wedstrijd van het jaar voor Udenhout en Biezenmortel voor het eerst op het programma staat. SVSSS was vele malen beter dan buurman VCB en won terecht met 4-0. Een clean sheet dus, geweldig voor een doelman: in dit geval SVSSS-keeper Björn Boer. Feest alom vanwege de zege, maar de longen van Boer waren nog niet leeg. Een gitarist werd opgetrommeld, waarna Boer de microfoon in handen kreeg en het Udenhoutse lijflied 24 Uur Verliefd van Gerard Joling uit stembanden perste. Heel de selectie schreeuwde met Boer mee, al zal de single in Biezenmortel nooit een hit worden.

Vergeet niet te dromen, op welk niveau of welke positie je ook staat. Zo zou je het verhaal van de voormalig linksback van de Overlangelse vijfdeklasser OKSV, Sjoerd van Griensven, kunnen samenvatten. Van Griensven maakte dit seizoen op 13 oktober zijn debuut bij het nationale elftal van Sint-Maarten. Als keeper, welteverstaan. Dat hij met 12-0 verloor van Bermuda maakt zijn enthousiasme er niet minder om. Bij de volgende interland tegen Dominica was Van Griensven er weer bij en nu hoefde hij slechts twee keer de bal uit het doel te vissen. Zo zie je maar waar een avontuurlijke baan als gymleraar tot kan leiden.

Johhny Oerlemans is een man van de wereld. Soms gaat het goed. Soms gaat het fout. Soms gaat het goed fout. De aanvaller van WSJ flikt in nog geen maand tijd iets wat nog geen andere amateurvoetballer heeft gepresteerd. In de tweede wedstrijd van het seizoen tegen Nevelo zorgt de Tilburgse aanvaller voor de 2-2 na rust. Nevelo loopt daarna uit, waarna Oerlemans vlak voor tijd een tweede gele kaart krijgt en vroegtijdig moet douchen. Scoren en rood, oké dat kan gebeuren. Weekje laten bezinken en proberen jezelf proberen op te rapen. Na zijn schorsing van één duel keert Oerlemans op 14 oktober terug op het veld en warempel, de aanvaller schiet na een halfuur weer raak. Tegenstander HHC’09 komt na rust echter terug, waarna Oerlemans zich weer niet in kan houden: wéér een tweede kaart na een doelpunt. Er bestaat geen geschiedenisboek zonder schurk.

GVV uit Geldermalsen draagt een rood-wit tricot, een zwarte broek en rode kousen. Jan van Arckel uit Ammerzoden draagt een wit shirt met rode letters, een rode broek en rode sokken. Snapt u het verschil nog? De scheidsrechter van dienst had hier op 21 oktober toch bijzonder veel moeite mee. Tot twee keer toe legde hij het spel stil omdat de sportkledij voor te veel verwarring zorgde. Gelukkig zijn er ook in het amateurvoetbal denkers met een oplossing. Jan van Arckel-trainer Marco van Loon is zo’n persoon met een antwoord op vraagtekens. ,,We hebben blauwe shirts aangetrokken”, was de sleutel tot het vraagstuk. Een kind kan de was doen, maar let daarbij wel goed op dat wit en rood gescheiden blijven. Anders hebben we de volgende keer hetzelfde probleem met roze shirts.

Genoeg Van Dijks of De Jongs zijn te bewonderen op de Brabantse velden, maar in Dongen loopt een wel heel bijzondere voetballer rond: Ibrahimovic. Vijfdeklasser DVVC mag daar genieten van de kunsten van Mirel Ibrahimovic. ,,Natuurlijk ben ik familie van Zlatan”, zegt hij met een lach. ,,Nee, ik heb eerlijk gezegd geen idee.” Of hij op Zlatan lijkt? ,,Misschien heb ik vergelijkbare bewegingen als hem, maar het is echt moeilijk om op zijn manier te spelen.” Wie het wel weet mag het zeggen. Wij zien de eerste omhaal vanaf veertig meter namelijk graag binnenkomen.