Seizoensoverzicht amateurvoetbal 2018-2019: Hete derby, frikandellen en sneeuwruimen

November 2018: Gilze vs. Rijen en ongelukkige scheidsrechter

In Gilze en Rijen konden ze vier jaar elkaar alleen verbaal aanvallen om uit te maken wie de sterkste was. Dé Derby was immers al een kwartet aan jaren niet gespeeld. Tot de elfde van de elfde op de kalender stond. Normaal een carnavalsavond, maar een volksfeest van 1.500 toeschouwers deed op deze zondagavond Sportpark Verhoven aan voor het bekerduel (2-2). Gilze-doelman Finn Hoppenbrouwers kan zonder twijfel de held van het dorp worden genoemd. De destijds 18-jarige keeper pakte de penalty van Luc Heestermans en schoot zelf de beslissende strafschop binnen. Helden worden nog meer verafgood als ze bescheiden blijven. Zo ook Hoppenbrouwers. ,,Ik kan het niet al te lang vieren, ik moet nog een schoolopdracht afwerken vanavond”, liet de protagonist weten.

Volledig scherm Gilze tegen Rijen © Pix4Profs | Joris Knapen

Smoesjes voor een nederlaag zijn er in alle vormen en maten, maar op 18 november bereikte een wel erg frappant bericht het Brabants Dagblad. Schijndel speelde in Volkel bij de nabijgelegen vliegbasis en dat zorgde voor opschudding bij de Schijndelaren, zag coach Henry van Alebeek. ,,Ik zag sommige jongens steeds naar boven kijken als er weer zo’n straaljager over kwam vliegen.” Schitterend gezicht natuurlijk, zo’n straaljager, maar in het voetbal blijft het handig als de ogen op de bal zijn gericht. Volkel won met 1-0, al had Volkel-trainer Tom van Dalen die dag geen straaljager gezien. Zouden de F16's dan toch uit de lucht zijn gegrepen?

Dussense Boys-coach Antoine Hoevenaren zal de wedstrijd Terheijden - Dussense Boys van 18 november niet snel vergeten. De scheidsrechter van dienst vertelde hem vooraf dat een van de Dussense spelers dezelfde achternaam had als zijn ex-vrouw. ,,Hij liet duidelijk blijken dat-ie daar niet blij mee was en dat zagen we ook in de wedstrijd. Terheijden mocht alles uitvreten wat God verboden had en wij waren de pisang.” Drie Dussense Boys-spelers - plus Hoevenaren zelf - kregen de rode kaart toegewezen en Terheijden won uiteindelijk met 5-0. Extra pijnlijke nederlaag.

Paniek alom op 25 november wanneer de scheidsrechter bij Boekel Sport - Excellent na een halfuur door zijn rug gaat. Gelukkig zijn de goden uit het amateurvoetbal ook nog liefhebber. Zo’n hogere macht is de heer Van Dalen uit Odiliapeel, die de wedstrijd als enthousiasteling bijwoonde. Gediplomeerd leidsman als hij is, hing het scheidsrechterpakje binnen de kortste keren om zijn schouders. Van Dalen gaf een terechte penalty, maar Excellent verzilverde deze niet, waarna Boekel Sport de 3-0 over de streep trok. Gemor op de scheidsrechter was er deze novembermiddag niet te horen. Precies zoals het hoort.

December 2018: Sportmaaltijd en toiletbezoekje

Gezond eten is belangrijk, al helemaal voordat je gaat sporten. Maar op 9 december had Margaritha de Groot geen even boodschap aan. De speelster van het vrouwenelftal van Nooit Gedacht bestelde voor de wedstrijd tegen SV Maarssen een frikandel in de kantine. ,, Een frikandel per doelpunt, trainer”, zei ze daarbij tegen trainer Theo Bronts. Ze bleek voorspellende gave te hebben. De ploeg keek na een halfuur tegen een 2-0 achterstand aan, maar kwam knap terug tot 2-2. Dat smaakte blijkbaar naar meer, want daarna was het de beurt aan De Groot om haar belofte waar te maken. Met de 2-3 bezorgde ze haar ploeg de drie punten.

De avond voor een wedstrijd is het handig een beetje rustig aan te doen, zodat je fit aan de aftrap kunt verschijnen. De spelers van vijfdeklasser LSV Boxtel doen dat normaal gesproken ook, maar de wedstrijd tegen Riel op 16 december leek door de hevige sneeuwval afgelast te worden. Daar ging de selectie voor het gemak dan ook maar vanuit. ,,Een aantal is iets later naar bed gegaan dan normaal. Ook in de WhatsApp-groep werden er veel vragen gesteld over het doorgaan van de wedstrijd”, zei leider Mark van der Struijk. Door de tomeloze inzet van vrijwilligers werd het veld sneeuwvrij gemaakt, waardoor er tóch afgetrapt kon worden. Erg uitgeslapen kwamen de spelers niet voor de dag op de koude zondagmiddag: er werd met 1-4 verloren.

Volledig scherm De spelers waren 's ochtends vroeg al bezig met het sneeuwschuiven. © Facebook Nieuwkuijk

Nieuwkuijk had de goede smaak in de derde klasse C al een tijdje te pakken. Die vorm wilde de ploeg graag de winterstop mee innemen. Er restte nog één duel, op eigen terrein tegen TGG. Op 15 december, de dag voor de wedstrijd, had Koning Winter bijna roet in het eten gegooid: het hele speelveld lag vol met sneeuw. Geen probleem voor de selectie, technische staf en vrijwilligers, die de handen uit de mouwen staken en het veld sneeuwvrij maakten. Door het harde werk in de ochtend kon er in de middag niet alles worden gegeven. Het resultaat was teleurstellend: een 2-5 nederlaag. ,,De gok heeft verkeerd uitgepakt”, moest Nieuwkuijk-trainer Patrick Berkelmans dan ook toegeven.

Dinsdag 18 december stond de tweede helft van Rhode - Woezik op het programma. De eerste helft werd anderhalve week eerder gespeeld, maar de wedstrijd werd in de rust gestaakt. Oorzaak: de scheidsrechter was ziek. Met alleen buikkrampen de wedstrijd fluiten moest hem wel lukken, maar naarmate de wedstrijd vorderde sloegen die krampen steeds verder door op zijn darmen. ,,Ik ben een paar keer naar binnen gegaan. Ook voor een pilletje”, haalt de scheidsrechter terug. ,,Maar het hielp niet tegen de diarree.”

Twee seizoenen was Daniël Kuipers professional gamer voor Willem II. Het scoren op digitaal niveau verliep maar zozo, met gras tussen de noppen ging dat de student aan de Tilburg University dit seizoen veel beter af. In de vierde klasse C scoorde hij namens Merlijn liefst 29 keer. Goed voor een elfde plaats in het Zilveren Schoen-klassement van het Brabants Dagblad. Dat ligt niet aan het rust pakken, vertelde hij in december aan deze krant. ,,Op donderdag gaan we naar het sportcafé. Maakt niet uit dat het wat later wordt, we hoeven er ‘s morgens niet zo vroeg uit.”

Januari 2019: Bruid, bruidegom en collegialiteit

Op 24 januari werd het boek tussen trainer Giovanni Franken en zaterdaghoofdklasser Achilles Veen met een doffe klap gesloten. Een teleurstellende dertiende plaats en gedoe in de selectie – de ervaren Joep van den Ouweland trok aan het begin van het seizoen de deur al achter zich dicht – tekende het vonnis voor Franken, als speler onder meer actief voor RKC Waalwijk. Teleurstellend, vindt ook voorzitter Henk Schreuders. ,,Ik dacht dat we een goede bruid en bruidegom waren.”

Volledig scherm Trainer Giovanni Franken werd in februari de laan uit gestuurd. © Beeld Werkt

Er werden dit seizoen enkele wereldgoals gemaakt op de Brabantse amateurvelden. De meeste een teken van exceptionele kwaliteit, maar soms komt er ook gewoon domweg geluk bij kijken. Dát na afloop toegeven is weer een hele andere kwaliteit. ZIGO-speler Tim de Bont reageerde op 19 januari goudeerlijk over zijn doelpunt . Hij wilde tijdens het duel met OVC’26 een voorzet geven, die pardoes achter de verbouwereerde doelman viel. ,,Mijn goal was bedoeld als voorzet. Gelukkig zat het ons een keer mee”, reageerde de man in kwestie. Het betekende na een dik uur de 1-1, waarna ZIGO even later de 2-1 aantekende. Drie punten in de tas én een goed verhaal voor je kleinkinderen.

Er zijn van die wedstrijden waarbij je de hele tijd het gevoel hebt dat het mis gaat. Berkdijk-trainer Erik van Esch had dat gevoel op 20 januari tijdens de wedstrijd tegen Be-Ready. De scheidsrechter van dienst had beide partijen al een strafschop - ‘krijgertjes’ volgens van Esch - gegeven, maar na negentig minuten en een 2-2 stand had de man in het zwart er nog lang geen genoeg van. Liefst tien minuten trok de arbiter erbij. ,,Geen idee waarom”, reageerde Van Esch. ,,Zoiets zie je niet eens in het betaald voetbal. Daardoor gingen we de boot in, ook nog eens met een klutsbal”, baalde hij na de 2-3 nederlaag.