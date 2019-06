Seizoensoverzicht amateurvoetbal 2018-2019: scorende keepers, invallende voorzitters en derby's vanuit een jacuzzi

Februari 2019 Omhaal Nathan Rutjes en laatste derby

WSC werd voorafgaand aan het seizoen een van de topfavorieten voor de titel in de tweede klasse E bestempeld. De Waalwijkers leken inderdaad eerste te worden, maar dan van onderen. Mogelijk dat de kaak van trainer Norbert Rebsch uit verbazing over de mindere prestaties een tikkeltje overspannen was geraakt. Ondanks een pijnlijke kinnebak reed de hoofdcoach op 3 februari naar Etten-Leur voor het duel met de latere kampioen Unitas’30, wel met het voorgevoel dat het misschien niet zou lukken om de hele wedstrijd zijn ploeg te instrueren. De warming-up bleek al een te lastige opgave. Zijn kaakblessure was te ernstig om te kunnen coachen. Onze moedigheidsprijs wint Rebsch wel, want wie niet waagt te coachen wie niet wint.

Een halfjaar zat Riel-speler Bart Rutten voor stage in Brazilië. Het voetballen is hij in het voetbalgekke land allesbehalve verleerd, want op 10 februari keerde hij vol zelfvertrouwen terug. In het uitduel met SVG was hij direct twee keer trefzeker en gaf hij en passant ook nog een assist. En dat allemaal met slechts twee trainingen in de benen. Wellicht heeft Rutten de veer van een Goddelijke Kanarie meegenomen in zijn koffer. We weten overigens niet precies wat voor stage Rutten heeft afgelegd in Brazilië, maar het lijkt een aanbeveling voor ploegen die een kampioenschap willen pakken. Riel veroverde later de titel in de vijfde klasse C.

Wat doe je voor de allerlaatste derby voordat je als twee aartsrivalen gaat fuseren? Expres verliezen van Brakel zodat Zuilichem volgend seizoen als BZC’14 mee promoveert naar de derde klasse zat er niet bij. ,,Dat kan echt niet. Daar zijn we te veel sportman voor en dat kun je de fans niet aandoen. Moet je kijken hoe blij ze zijn. Hier praten ze misschien over honderd jaar nog over”, vertelde Michel Kooijman. De Zuilichem-aanvaller was op 16 februari de grote man met vier doelpunten in de 5-1 overwinning. Er was wel een probleem. De wedstrijdbal zou als prijs dienen voor de loterij. Gelukkig voor Kooijman werd daar snel een oplossing voor gevonden en mocht bal als beloning voor zijn goals mee in de tas. Voor zijn kleinkleinkinderen een mooi gespreksonderwerp om over honderd jaar over te beginnen.

In de regio Veghel/Uden/Oss gebeurde in februari de gekste dingen. Estria - Festilent werd in de eerste helft pas na 55 minuten afgefloten omdat de arbiter de tijd was vergeten, Joep Offermans stond met zijn 15 jaar in de basis als keeper bij tweedeklasser Erp, TOP-keeper Jeffrey Vendrig stopte zijn zesde (!) penalty op rij en oud-Sparta en Roda JC-speler Nathan Rutjes scoorde met een halve omhaal tegen UDI’19. Toch zien wij de gewonnen periodetitel van OSS’20 in de derde divisie zondag als sportief hoogtepunt van februari. De promovendus van Bertran Kreekels haalde op de laatste dag van februari de periodetitel op in Oldenzaal na een 0-3 overwinning op Quick’20. Een primeur in de derde divisie voor een gepromoveerde ploeg.

Het mooiste doelpunt wat dit seizoen door een verslaggever van het Brabants Dagblad werd gefilmd, was de treffer van Dongen-keeper Wessel Sprangers. Wat zich in extra tijd van het duel met Blauw Geel’38 afspeelde, is voer voor een jongensboek. Nog één corner resteerde voor Dongen om een punt uit het vuur te slepen. Doelman Sprangers werd het zestienmetergebied in gestuurd, zag de bal bij de eerste paal verschijnen en kopte binnen: 2-2, Dongen in extase. ,,Dit vergeet ik nooit meer”, jubelde Sprangers. Het goede nieuws: dat hoeft ook niet. Gelukkig hebben we de beelden nog.

Volledig scherm Michel Kooijman (Zuilichem) op weg naar de 5-1 © copyright Frank van Engelen

Maart 2019 Winderige toestanden en goalgetters met dezelfde naam

Afscheid nemen van voetbal is niet leuk, al helemaal niet als het noodgedwongen is. Door een duwtje in de rug klapte de knie van SV Capelle-spits Jurgen van Selst om in het duel met Haaften, met ernstige gevolgen. Het bleek einde carrière voor de spits die drie keer tot regiotopscorer in de Langstraat werd gekroond. ,,Voetballen is mijn alles en in één keer is het afgelopen. Het is verschrikkelijk”, zegt Van Selst. Op 9 maart krijgt de aanvaller voor de wedstrijd tegen SSC’55 een groots afscheid, maar veel vaker is hij niet op het sportpark te vinden. ,,Het is te pijnlijk.”

De wind zorgde bij het tweede weekend van maart voor veel bijzondere taferelen op de Brabantse velden. Erp-doelman Dennis van Ballegooy zag ineens de cornervlag aan zich voorbij waaien en kon die ondanks moedige pogingen niet te pakken krijgen, bij Toxandria - FC Uden zakte het vangnet in elkaar en bij DESK viel er een boom op een auto. Toch blijft de wedstrijd sc ’t Zand - Woezik het meest op het netvlies gebrand. De Wijchense doelman nam een doeltrap, maar de bal werd gevangen door de tegenwind. Zo belandde de bal niet op de helft van de Tilburgers, maar achter de achterlijn van het eigen strafschopgebied. Een corner dus, ongekende luxe voor ’t Zand. De beelden gingen de hele wereld over.

Met een duim in de mond of een wiegende beweging na een doelpunt maken voetballers vaak duidelijk dat er een kleine op komst is of net geboren. Op 16 maart werd RKDSV-veteraan Mark de Brouwer voor de derde keer vader, maar moe leek de Diessenaar een dag later niet. Met twee doelpunten nog geen paar uur na de bevalling bracht hij zijn ploeg de 4-1 zege tegen Steensel. ,,Een voetbaldier en een voorbeeld voor het amateurvoetbal”, vindt zijn coach Frans Verbeek. Iets wat niet te ontkennen valt. Gijs van Erp maakte zo’n soort zelfde geval mee. De vrouw van de aanvoerder van Prinses Irene was op maandag 18 maart uitgerekend en dus was het meespelen van Van Erp twijfelachtig. Een echte kapitein laat zijn schip niet zinken, Van Erp speelde gewoon mee en maakte vervolgens ook nog de winnende in de derby tegen TOP (2-1). De Brouwer en Van Erp mogen deze tekst later met trots aan hun kinderen laten lezen. Hulde.

Verwarring alom op de redactie van het Brabants Dagblad wanneer de uitslag van RKKSV - Alem op 17 maart binnenkomt. Alem won met 0-5 en Lars Steenbekkers scoorde twee keer, terwijl ook Lars Steenbekkers een keer scoorde. Ziet u dubbel? Dat kan goed. Dat de achternaam Steenbekkers veel voorkomt in het Gelderse Alem is in de Bommelerwaard bekend, maar het wordt lastig als familieleden hun kinderen dezelfde voornaam geven. Zo zijn Lars en Mats Steenbekkers tweelingen en hebben ze een neef die Lars Steenbekkers heet en die voetbalt ook in het eerste elftal van Ton Steenbekkers. ,,Na de 0-3 was de wedstrijd gespeeld”, vond Alem-trainer Steenbekkers. Lars Steenbekkers maakte overigens die 0-3 nadat Lars Steenbekkers al twee keer had gescoord. Welke Lars precies welke goal heeft gemaakt, we kunnen het niet zeggen, al zouden we het willen.

Dat de ideale wedstrijdvoorbereiding cruciaal is voor een goed resultaat weet de buschauffeur van Nivo Sparta sinds 30 maart ook. De Zaltbommelse ploeg kan bij winst de tweede periode pakken in de tweede klasse F van het zaterdagvoetbal en staat om 12.30 uur keurig te wachten op Sportpark De Watertoren in Zaltbommel. Nadat er contact is gelegd met de chauffeur blijkt wat er is mis is gegaan, die staat in Wijk en Aalburg op het sportpark van tegenstander NOAD’32 te wachten. Als er op deze zaterdagmiddag een bus met een gruwelijke snelheid op de N832 is geflitst zouden we de politie willen vragen deze kwijt te schelden, want uiteindelijk werd er gewoon om 14.30 uur afgetrapt. Flitsend was het voetbal van Nivo niet tegen hekkensluiter NOAD’32. Er werd 0-0 gespeeld, weg periodetitel.

Het is 30 maart wanneer RKVSC-voorzitter Herman Bergacker zijn doelman Ricardo Kooltjes ziet uitvallen tegen SVS’65. Dat Bergacker de leeftijd van 57 jaar inmiddels heeft gehaald, weerhoudt hem er niet van om zijn vaandelteam te helpen wanneer de nood aan de voorzitter is. Dat het uiteindelijk 0-7 wordt, valt Bergacker niet te verwijten. Zeker niet wanneer de Velddrielenaar pardoes een strafschop keert. De rebound blijkt niet aan hem besteed, het had zijn optreden nog heroïscher gemaakt. Dat RKVSC met 158 tegentreffers laatste wordt in de vierde klasse D zaterdag heeft aan veel mensen gelegen, maar aan Bergacker allesbehalve.

Op de laatste dag van maart staat tevens de laatste Oisterwijkse derby op het programma. Taxandria, Nevelo en RKSV Oisterwijk fuseren na het seizoen tot Trinitas Oisterwijk, maar daarvoor staat nog eenmaal Oisterwijk - Nevelo op de rol. En een derby, dat was het. Invaller Radwan Sliman zorgde met zijn eerste twee acties voor de 3-3 in de 75ste minuut, waarna Nevelo via Rens van Lissum en Jayden van Assouw op 3-5 kwam. De mooiste treffer viel daarna nog, in 94ste minuut, toen Malvona Hadi vanaf de aftrap zijn ploeg op 4-5 bracht. Genoeg voor de winst was het niet, maar toch kunnen beide ploegen terugkijken op een van de meest spectaculaire derby’s die Oisterwijk ooit heeft gekend.

Volledig scherm Herman Bergacker eerder al op het veld.

April 2019 Monsternederlagen en geheimzinnige trainers

Grote nederlagen sieren het Brabantse amateurvoetbal in april iets minder. Ruud Kaiser laat zich na het 9-0 verlies van zijn Dongen op 7 april bij Jong FC Volendam uit: ,,Als speler heb ik meegedaan in de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff met Ajax toen we met 8-0 van Bayern München verloren. Dat was verschrikkelijk. Dit moment staat op nummer twee.” Het is maar goed dat Kaiser geen trainer is van The White Boys (0-14 verlies tegen Riel op 16 april) of RKVSC (14-0 verlies tegen ASH op 20 april), want dan was er vermoedelijk vrij weinig over geweest van deze clubs.

Toch spant WSJ de troon. Achtereenvolgend wordt er twee keer in één week verloren van Den Dungen, dat met 13-3 én 14-2 wint van de Tilburgers. WSJ-trainer Dennis van Ierland nam het de 48-jarige doelman Patrick Tempelaars niet kwalijk. ,,Normaal staat hij tussen de palen bij het vierde elftal van de club. Ondanks het feit dat Tempelaars veertien keer moest vissen, had hij een mooie middag. De keeper speelde voor het eerst samen met zijn zoon in een voetbalelftal.”

Op 17 maart werd het duel tussen Boxtel en Ravenstein gestaakt na een zware blessure van Boxtel-aanvoerder Mark van de Westelaken. Veroorzaakt door Ravenstein-spits Chiel van Uden, maar allesbehalve bewust. Dat bleek wel toen op 5 april het restant van het duel werd uitgespeeld. Eerst dronken de twee een kop koffie bij Van de Westelaken thuis, waarna ze gezamenlijk naar het restant van de wedstrijd keken. De Boxtel-aanvoerder arriveerde op krukken, terwijl Van Uden zijn rolstoel voor zich uit duwde. ,,Dit is wel het minste wat ik voor Mark kan doen. Ik wilde er sowieso graag eens met hem over praten, zodat ik dit straks voor mezelf kan afsluiten”, reageerde de speler van Ravenstein. Berichten van collegialiteit waar we erg blij van worden.

Vanaf een houten bankje naar een wedstrijd kijken levert doorgaans een stijve derrière op. Bij Boskant hebben ze daar in aanloop naar de derby met Nijnsel wat op gevonden. Bij een veiling op de club worden twee VIP-plekken geveild. De gelukkigen mogen vanuit een jacuzzi naar de derby Boskant - Nijnsel kijken onder het genot van champagne. De derby is er een die voor Boskant tegenvalt, zeker als Rick van de Zanden, Rens van de Wijdeven en Geert van Gils in een tijdsbestek van drie minuten allemaal hun tweede geel krijgen, waardoor het uiteindelijk 0-3 voor Nijnsel wordt. Toch zullen twee Boskant-fans weinig te klagen hebben gehad op 5 april.

Als vader is het nooit fijn om te zien dat je zoon fouten maakt op het veld. FC Engelen-coach Ron Schrier weet sinds 14 april dat het vadervoetballeven er geen is die alleen uit rozengeur en maneschijn bestaat. Wanneer een verslaggever hem vraagt wie er namens de paars-witten een penalty heeft gemist is het antwoord geheimzinnig. Dat de desbetreffende journalist zijn werk goed doet en de penaltymisser achterhaalt, verklaart meteen het mysterieuze gedrag van trainer Schrier: zijn zoon Luca miste tegen Haarsteeg bij een 0-1 achterstand de strafschop. Gelukkig nam Luca in de tweede helft sportief revanche door te scoren. Engelen won uiteindelijk 2-1 en het trainers- en vaderhart van Schrier zal na afloop weer normaal hebben geklopt.

Vertraging, het is om gek van te worden. Vraag het Ollandia-speler Robert van Erven maar. Na een vakantie in Nieuw-Zeeland lijkt hij op tijd om op donderdag 20 april het belangrijke inhaalduel met Tuldania te halen, maar dan gaat het fout op een Chinese luchthaven, zijn opstapplaats. 24 uur vertraging zorgen ervoor dat Ollandia zonder Van Erven, toch goed voor twaalf goals tot dan, aan het duel met Tuldania moet beginnen. Een 0-2 nederlaag is het resultaat. Dat Ollandia uiteindelijk de titel verspeelt, maakt alles alleen maar erger, en dat kan niet worden verhaald op het Chinese luchtruim.