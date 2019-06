Seizoensoverzicht amateurvoetbal 2018-2019: Vuurwerkbommen, bekerfinales en kampioenschappen

Mei 2019 Platte kar en spelregels opzoeken

Begin mei gaat zo’n beetje elk gesprek in Tilburg over de bekerfinale van Willem II tegen Ajax. Gudok en Viola verzetten hun wedstrijd van 5 mei naar 4 mei. Veel Gudok-spelers hadden namelijk kaarten voor de finale. Dat ze zelf geen goede ervaringen hebben met finales mag de pret niet drukken. Gudok-coach Hans Staps heeft als Feyenoord-fan toch een voorkeur. ,,Ik vind het mooi dat Willem II in de finale staat, want ik ben ook Tilburger.” De spelersbus van Blauw Geel’38 was nodig om de Kruikenzeikers naar de Kuip te krijgen. Daardoor gingen de Veghelnaren naar Utrecht met de spelersbus van FC Eindhoven. Goede resultaten leverden deze omzettingen niet op. Blauw Geel ging 5-2 onderuit bij Hercules, Viola verloor met 4-2 van Gudok en Willem II was kansloos in de bekerfinale.

In de absolute slotfase maakte Stefan Hulsen op 12 mei namens Nijnsel op eigen veld de 1-0 tegen Avesteyn. Een klein volksfeest barste los, maar in de tussentijd had Avesteyn alweer afgetrapt en de 1-1 op het scorebord geschoten. Verwarring alom, want mag dit wel? Een goede vraag, vond opvallend genoeg ook de scheidsrechter. Hij legde het spel stil en ging in de kleedkamer zijn telefoon te rade voor de spelregels. Na een minuut of tien keerde de leidsman terug met de mededeling dat de gelijkmaker niet geldig was. Er hadden minimaal zeven veldspelers op een helft moeten staan bij de aftrap. Doelpuntenmaker Hulsen en Nijnsel haalden opgelucht adem.

SDO’39 heeft een ontzettend zwaar programma in de maanden april en mei. Er is slechts een Nederlandse ploeg die meer wedstrijden speelt in deze twee maanden: Ajax. ,,Dat is pure competitievervalsing”, vind Niels Gevers, coach van de ploeg uit Lage Mierde. 83 dagen hebben de oranje-zwarten geen competitiewedstrijd door afgelastingen. Als je spelers niet veel later ook nog bekaterd van het Elsom Open Air terugkomen heb je het dan wel even gehad. ,,Mijn hele selectie was daar en dat was op zich niet erg, maar sommigen gingen te hard en waren er letterlijk met hun hoofd niet bij.” Terechte frustratie van de Belgische hoofdcoach na het 3-0 verlies tegen Nieuw Woensel.

Niet alleen de prestatie van Willem II mocht er dit seizoen wezen. Ook het behalen van de nacompetitie door TOP Oss is het amateurvoetbal niet ontgaan. In dit specifieke geval Danny Laukes. ,,Ik had de deur van de kleedkamer nog niet achter me dichtgetrokken of Danny Laukes stond al in z’n blootje om de douche in te sprinten”, zei FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Hij wilde de aftrap van TOP Oss niet missen. Volgens mij is-ie met de shampoo nog in zijn haar de auto ingesprongen.” Laukes ging met goede moed naar TOP toe, want hij had de 0-1 gemaakt in de overwinning in de Osse derby tegen Margriet. De Osse eerstedivisionist deed het op 19 mei iets minder. Tegen Sparta werd 2-0 verloren. Had Laukes zich toch nog kunnen afdrogen.

Het was op zijn zachtst gezegd niet het seizoen van vijfdeklasser Heerewaarden. Zeven goals voor, 155 doelpunten tegen, nul overwinningen, nul gelijke spelen, 26 verloren wedstrijden en dan kreeg de ploeg ook nog eens drie punten in mindering omdat de ploeg eenmaal geen elf man op de been kon brengen. Donkerrode cijfers, wat met het rode shirt en de zwarte broek niet eens zo slecht staat, maar dat zijn andere zorgen. Zorgen leken er in Heerewaarden überhaupt niet te zijn. De spelers werden na de laatste thuisnederlaag zelfs geëerd met een rondje door het dorp. ,,De platte kar hadden we geregeld om te laten zien dat we waardering hebben voor onze spelers. Ze hebben elke wedstrijd alles gegeven, ondanks alle nederlagen”, vond coach Eugene Geenen. De vraag hoe het eerste punt gevierd zou worden, is voorlopig nog onbeantwoord.

Younes Hadouir is de eerste winnaar geworden van de BD Zilveren Schoen. De doelpuntenmaker van CHC maakte in totaal liefst 47 doelpunten dit seizoen in 26 wedstrijden. Een gemiddelde van net geen twee goals per wedstrijd. Ook schreef de Bosschenaar zes hattricks op zijn naam. Zijn naaste achtervolger, Nemelaer-topschutter Joeri Vugts, volgt op 3,5 punt. Hadouir maakte in de laatste wedstrijd van het seizoen de 2-1 tegen GSBW in een duel dat eindigde in 2-2. Zijn ploeg CHC maakte dit seizoen in totaal 116 doelpunten en werd ongeslagen kampioen in de vierde klasse D. Iets waar alleen een hele diepe buiging voor volstaat.

Volledig scherm CHC viert het kampioenschap © copyright Frank van Engelen

Juni 2019 KNVB blundert en nacompetities

Altena gaf zichzelf de laatste speelronde zo’n tien procent kans om de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse zaterdag te halen. Zelfs moest de ploeg winnen van Heukelum en Nivo Sparta moest punten verspelen in de kampioenswedstrijd. Dat alles gebeurde, maar hoe snel je van de hemel naar de hel kan gaan hebben de Nieuwendijkers gemerkt. In de eerste nacompetitieronde in Numansdorp bij NSVV ontplofte een vuurwerkbom pal naast Altena-doelman Rob de Groot op het veld. Heel even was hij buiten westen. ,,Een seconde of twintig, denk ik. Ik weet nog dat de verzorger tegen mijn hoofd tikte. Dit had heel anders kunnen aflopen. Wat als ik dat ding wél had opgeraapt? Dan had ik geen handen meer gehad.” Het duel werd meteen gestaakt. De KNVB besloot om NSVV slechts een geldboete op te leggen en het duel een paar dagen later te laten afspelen op hetzelfde terrein. Onbegrijpelijk voor alles wat een Altena-hart heeft. De ploeg besluit zich terug te trekken uit de nacompetitie. Als de bond geen drastisch besluit durft te nemen doet Altena het wel: spierballentaal.

Was de periodetitel van OSS’20 de kers op de taart van het debuutseizoen in de derde divisie zondag, de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie veranderde eerder in een ingezakte pudding die overblijft nadat het toetje te lang in de zon heeft gestaan. De voorbereidingen van de derdedivisionist op de massale toeschouwerstroom uit Katwijk toen Quick Boys op bezoek kwam, had zo zijn zachtst gezegd iets beter gekund. Wanneer er zes bussen aankomen die urenlang in de file hebben gestaan, is het wellicht handig om meer dan twee tienermeisjes de kaartverkoop te laten doen. Ook Sportpark Rusheuvel bleek niet opgewassen tegen de hordes Blauw Witte Narren, waarna een sponsorbord inzakte. De club besloot vervolgens om de bierkraan dicht te draaien en als iets in het amateurvoetbal geen populaire beslissing is, is dat het wel. Ook op het veld was OSS’20 niet opgewassen tegen Quick Boys. Thuis verloor het 1-3 en in Katwijk aan Zee met 1-0. Goed nieuws was er wel voor OSS’20-aanvoerder Tony de Groot. Hij werd uitverkoren tot voetballer van het jaar in de derde divisie.

‘Het is jammer.’ Zo staan de voetballers van TOP er na de 2-0 verloren finalewedstrijd tegen Groene Ster in. Sommigen laten zich op 9 juni teleurgesteld en vermoeid op het gras zakken. De hoofdprijs en medailles zijn voor de voetballers van Groene Ster en voor één stoere jongen. Lavezzi Rutjes, de zoon van oud-profvoetballer Nathan, mag bij afwezigheid van zijn vader de prijs in ontvangst nemen. De geruchten gaan dat de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam meedoet aan Wie is de Mol of Expeditie Robinson. Een mooi avontuur, dat was het bekerseizoen van SV TOP ook. Vier dagen later liggen de Ossenaren ook uit de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse. Het is misschien het leven van een echte avonturier: soms gooi je jezelf in het diepe, maar keer je zonder schat thuis.

Het seizoen voor OJC Rosmalen duurde lang, héél lang. Maar ook net iets té lang. Want in het allerlaatste duel van het seizoen ging het mis voor de derdedivisionist. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Mark Schenning – in de winterstop ingevlogen om matig functionerende Bas Gösgens te vervangen – met 2-3 onderuit tegen Hoogland. Degradatie naar de hoofdklasse is het gevolg. Teammanager Edwin Smolders is ontroostbaar. ,,Ik was er heilig van overtuigd dat we het zouden redden. Als dat niet gebeurt komt die klap dubbel zo hard aan. Zeker als je nagaat wat er dit seizoen allemaal is gebeurd.” Dat verdediger Sam van Doremalen de dag voor de nederlaag meedeed aan een 7x7 toernooi past precies in dat plaatje. Hij werd hard tegen zijn hoofd geraakt en moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis. Zonder Van Doremalen degradeerde OJC, zonder hem zal de club moeten uithuilen in de hoofdklasse. De verdediger vertrekt naar zaterdagvereniging SteDoCo.

De ‘Volgend Jaar Beter-award’ gaat dit seizoen, alwéér, naar de KNVB. Clubs per mail op de hoogte brengen van promoties of lijfsbehoud lijkt een jaarlijks tafereel te worden bij de KNVB zodra de nacompetitie is afgelopen. Omdat veel clubs fuseren of een overstap maken naar het zaterdagvoetbal blijven er plekken over in competities. Die plekken moeten vanaf de onderkant van de voetbalpiramide worden opgevuld en vaak krijgen vierde- of vijfdeklassers op de maandag na de nacompetitiefinales goed bericht in de inbox. Dit jaar was dat het geval bij Den Dungen, Gudok, WSJ en OSC’45. Ondanks hun verloren finales wordt er volgend seizoen in de derde klasse (Den Dungen en Gudok) en de vierde klasse (WSJ en OSC’45) gespeeld. Hartstikke prettig voor de clubs zelf natuurlijk, maar deze manier van communiceren verdient niet de schoonheidsprijs. Gelukkig is de KNVB-mail niet in de spambox beland.

Voor Volkel duurde het seizoen het langst. Terwijl de meeste eredivisieclubs hun vakantiekoffers alweer hebben uitgepakt en aan de voorbereiding zijn begonnen, is de derdeklasser nog altijd bezig om een plek in de tweede klasse af te dwingen. Op 23 juni speelt de ploeg van Tom van Dalen pas zijn laatste wedstrijd: in Weert tegen SVN uit Landgraaf. Geschiedenis wordt er ook op deze laatste dag geschreven, want Volkel promoveert voor het eerst in de geschiedenis naar de tweede klasse. ,,Het enige dat ik voor de wedstrijd heb gedaan, is de jongens bedankt voor het vertrouwen. Ze mochten het nu zelf bepalen.” Veel meer vragen kon hij niet beantwoorden: ,,We gaan even feestvieren”, concludeerde hij. Voor de Volkelse liefhebber: over twee maanden en 30 dagen begint de competitie alweer, tot dan!

Volledig scherm OJC - Rosmalen - Hoogland. Gedegradeerd met keeper Bart Tinus en Melvin van Gestel. © Jan Verhoeven

Kampioenen

Nivo Sparta

Sleeuwijk

Erp

DESK

SVSSS

Be-Ready

CHC

DSC

Nijnsel

Riel

UDI’19 (vrouwen)

Degradanten in competitie

NOAD’32

SSC’55

Prinses Irene

VCB

Spoordonkse Boys

Ulysses

Oisterwijk

Hedel

FC Uden

Ravenstein

Promovendi via nacompetitie

Merlijn

BZC’14

Gudok

Den Dungen

Tuldania

Essche Boys

Hulsel

VOW

Degradanten via nacompetitie