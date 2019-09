Selectie Dussense Boys neemt verkeerd voorbeeld over van bezoekje aan plaatselijke kermis: ‘Het was prijsschieten’

Zondag 4cEen bezoekje aan de Dussense kermis heeft de selectie van Dussense Boys op een verkeerd pad gebracht. Tegen Raamsdonk had de selectie zijn eigen schietkraam geopend. Het was prijsschieten volgens hun trainer Eric van Genderen.

Raamsdonk - Dussense Boys 3-2 (2-2) 2. 1-0, 31. Youri van Heel 1-1, 32. 2-1, 45+3. Lars Branderhorst 2-2, 90+4. 3-2.

Zaterdagavond was de selectie naar de kermis in Dussen geweest. ,,Hartstikke gezellig, goed voor de sfeer binnen de ploeg”, vond de nieuwe trainer Eric van Genderen. ,,Alleen die tent van het het prijssschieten van de tegenstander in een wedstrijd moet Dussen maar eens achterwege laten. Voor mij is het normaal dat als je twee keer scoort er iets aan overhoudt, schijnt hier heel lastig te zijn. Gaan we wat aan doen.”

PCP – RWB 2-2 (1-1) 20. Kevin Remie 0-1, 40. 1-1, 52. 2-1, 90+4. Alex Huijps 2-2.

Voor Larry van Ommen, trainer van RWB, was zijn allereerste wedstrijd als hoofdtrainer. ,,Bovendien was het mijn kennismaking met de vierde klasse. Wat ik heb ontdekt: daar draait het om vechtvoetbal. Ik ben erg blij dat we een puntje hebben gepakt.” Te danken aan Alex Huijps: gespeeld bij de jeugd van RWB, daarna bij de jeugd van WSC en teruggekeerd. Ook zijn debuut in een eerste elftal – mooier kon niet.

Berkdijk – Blauw Wit’81 0-0.

Vorig seizoen ging Berkdijk dik onderuit tegen de buren uit De Moer. Binnen twintig minuten was het 0-3. ,,Vanmiddag hebben we te weinig gehad”, vond Patrick van Wanrooij, lid van de technische staf. Vooral Daryll-Lee Maasland had zijn terugkeer van één seizoen SV Capelle kunnen opluisteren met een treffer, maar paal en lat beletten dat.

,,We hadden in de eerste helft eigenlijk alles onder controle. We hadden veel de bal en Berkdijk creëerde weinig. We waren zelf alleen veel te slordig waardoor ze hier en daar konden counteren. In de tweede helft werd dit alleen maar erger en kregen zij nog een aantal kansen. Zelf waren we ook niet dodelijk genoeg”, zei Blauw Wit’81-aanvoerder Frank van Beek.

De thuisploeg zal toch met het slechtste gevoel van het veld zijn gestapt. In de tweede helft raakte zij namelijk twee keer de paal.

Waspik – WDS’19 2-1 (0-1) 42. Abdul Avci 0-1, 72. Guido van den Hoven 1-1, 83. Coen Roksnoer 2-1. Rood: 85. Wayne Huybeek van Waspik (twee keer geel).