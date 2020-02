Selectie OJC inmiddels flink uitgedund: ‘Er komen spectaculaire namen aan’

Reizen, blessures en werk

Qua resultaten is OJC tot op heden vrij wisselvallig. Onder leiding van de ervaren Leushuis is het voetbal prima, maar het neerzetten van een serie is tot op heden nog niet gelukt. De Rosmalense formatie is momenteel de nummer zes van de zondag hoofdklassse B. Ondanks de vele stoppers kwam er de afgelopen tijd ook goed nieuws uit Rosmalen. Met Dennis Knuiman is er voor komend seizoen een ware doelpuntenmachine vastgelegd. De talentvolle spits komt over van eersteklasser Bemmel. Verder werd rechtsback Jean-Claude van Aanholt weggeplukt bij derdedivisionist Blauw Geel en keert vleugelflitser Diego Meerveld (nu nog Achilles Veen) terug op het oude nest. ,,We zijn volop bezig om de selectie van komend seizoen vorm te geven. Er komen nog een aantal spectaculaire namen aan”, verklapte Leushuis alvast.