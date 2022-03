Selectieproblemen bij Merlijn: doelman staat in de aanval

3DDe ploeg van Merlijn stond voorafgaand de wedstrijd voor enige problemen. Niet alleen was trainer Erik Oeben ziek, de selectie bestond ook maar uit vijftien spelers. Doelman Bram Lemmens moest daarom voor de gelegenheid in de aanval spelen.

BLC – TSVV Merlijn 4-1 (2-1). 24. Vollebergh 1-0, 33. J. van den Berk 2-0, 43. Geurts 2-1, 83. Mbungu 3-1, 90+2. B. van den Berk 4-1.

Bij Merlijn ontbrak trainer Erik Oeben: hij was ziek. Alsof dat nog niet genoeg was, kon de ploeg maar amper vijftien spelers bij elkaar brengen. Sterker nog: Bram Lemmens, normaal keeper, stond in de aanval geposteerd. Ondanks al die malheur verkochten de Tilburgers hun huid duur, al zag het na een halfuur ernaar uit dat BLC met twee vingers in de neus de punten op zou halen. De studenten hadden ook mazzel dat vlak voor rust de laatste man geen rode kaart kreeg toen hij een onbedreigde alleengang van Vollebergh naar het doel belette. Een seniorenmomentje van de 73-jarige scheidsrechter Fitters, die niet eens geel trok.

ONI – BZC’14 3-1 (0-1) 35. Finn Meijdam 0-1, 58. 1-1, 70. 2-1, 78. 3-1.

Rode lantaarndrager BZC’14 had vlak na rust de rode loper naar de tweede competitiezege kunnen uitrollen. ,,We kregen twee enorme kansen, één op één voor de keeper, om de voorsprong uit te breiden”, zegt trainer Lenard Weber. ,,Maar die werden gemist.” Even later presenteert ONI de ploeg uit Brakel-Zuilichem de rekening voor dat verkwanselen: 1-1. En daarna ging het helemaal mis, een scenario dat Weber maar al te goed kent. ,,Alweer knakte er wat bij die gelijkmaker. Alweer bekroop de jongens het gevoel: ‘Het zal wéér fout lopen.’ Dat was dus zo.” Er is maar één manier om daarvan af te maken: winnen. ,,Dinsdag móet het gebeuren, tegen SV Capelle.”

Sparta’30 – MVV’58 0-1 (0-0). 52. Knoop 0-1.

Vorige week had Sparta’30 verloren. Kan gebeuren, maar trainer Peter Burg had op dinsdag al laten weten een reactie van zijn ploeg te verwachten om dat recht te zetten. Die kwam er niet. ,,Vanaf de eerste minuut had je het gevoel dat het er niet inzat. Verliezen is niet erg, maar de manier waarop dat vanmiddag is gebeurd, is dat wel: ik heb te weinig beleving en intensiteit gezien. Ik had verwacht dat de kartrekkers de kar zouden trekken. Niet dus. En dat begint een patroon te worden. Daar ben ik niet blij mee.” Is er een oorzaak? ,,Misschien is Sparta’30 de weelde van zo veel punten niet gewend, dat er achterover geleund kan worden. Van dat idee moeten we heel snel af.”

GVV’63 – SV Capelle 4-0 (0-0). 47. Libbers 1-0, 52. Libbers 2-0, 66. Kooijman 3-0, 84. Kolkman 4-0.

Twintig minuten voor het laatste fluitsignaal raakte Bjorn van Bruchem bij de thuisclub geblesseerd. Maar trainer Denny van Geffen was door zijn wissels heen. Niks aan de hand, de lijstaanvoerder leidde door twee doelpunten van Mathijs Libbers al met 3-0. ,,Kort daarop kreeg Capelle een pingel. Gelukkig werd die gemist, anders had het nog benauwd kunnen worden.”

SV Capelle blijft na de nederlaag in die negatieve spiraal hangen. Toch had trainer Edin Curic wel degelijk aanknopingspunten gezien. ,,We hebben een goede eerste helft gespeeld, kregen ook twee grote kansen.” Na rust ging er veel mis. ,,Dat deel moeten we maar snel vergeten.” Komende dinsdag speelt Capelle tegen rode lantaarndrager BZC’14. ,,Een cruciale wedstrijd. Gelukkig kunnen we dan weer op één of twee basisspelers die geblesseerd waren rekenen.”

Schelluinen – NOAD’32 5-1 (3-1). 11. I. Arendse 0-1 18. Van Delden 1-1 26. Van Delden 2-1 36. 3-1 51. Kemp 4-1 90+2. De Jong 5-1.

Dat Ian Arendse de Wijk en Aalburgers op een voorsprong zette, was al een klein wonder. ,,Dat was volledig tegen de verhouding in”, vond pr-man Anton de Waal. ,,Schelluinen overvleugelde ons. Dat kon ook bijna niet anders, want we hadden maar liefst vier spelers van het vijfde opgesteld. Op de bank zaten jongens die niet eens een hele wedstrijd zouden kunnen voetballen. Het is bar en boos met de lappenmand en schorsingen, we moeten uit alle gaten en kieren spelers vandaan halen.”

NEO’25 – Haaften 2-1 (1-1). 13. Van Caem 1-0 30. Van Velzen 1-1 58. De Bruin 2-1.

Vlak voor het uur scoorde Lars de Bruin een wat curieus doelpunt. Hij pegelde de bal op het doel, die plofte achter de boomlange keeper Lars Tertoolen tegen de touwen. ,,De doelman was verrast door de laagstaande zon”, denkt Stefan Brok, die zelf ook het vak bewaker van het heiligdom heeft uitgeoefend. Bij NEO’25 zat Laurens Bogers, die vorige week bij Schelluinen met een zware blessure uitviel, met krukken op de tribune. Brok: ,,Die zijn we zes tot acht weken kwijt.”

Bart Fransen, trainer van Haaften, had een andere lezing. ,,Volgens mij werd de bal onderweg nog getoucheerd, daardoor stond Lars even uit positie.” Al met al had die treffer van hem uiteraard niet hoeven vallen. ,,Een gelijkspel had meer rechtgedaan aan het spelbeeld in deze wedstrijd.”

Vuren – GDC 4-1 (1-0) 1. 1-0 46. 2-0. 47. 3-0 70. Splinter 3-1 71. 4-1.

Na de winterstop wordt Gerrit Molenaar, trainer van GDC, geconfronteerd met veel blessureleed. ,,In de eerste paar wedstrijden hebben we dat nog op kunnen vangen met ontzettend hard werken. Wat je wel merkt: daar komt sleet op, je kunt dat niet vol blijven houden. Dan is het gewoonweg wachten tot het elastiek een keertje knapt. Dat was vanmiddag.” Dinsdag moet GDC weer aan de bak. Molenaar ziet dat duel bij NOAD’32 met wat meer vertrouwen tegemoet. ,,Dan keren er één of twee spelers terug.”