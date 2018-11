Sen Aerts weet niet waar hij aan toe is: ‘Had liever gehad dat er enkelbanden waren opgerekt’

Trainerscarrousel Well-trai­ner Van de Braak zegt trainers­vak na 24 jaar vaarwel

23 november Erwin van de Braak stopt aan het einde van het seizoen als trainer van zaterdagvierdeklasser Well. De trainer krijgt per 1 januari een nieuwe baan en kan het trainersvak daarmee niet combineren. In totaal zat de voormalig coach van Brakel en jeugdcoach van DSC 24 jaar in het vak.