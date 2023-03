Senna heeft een blauwe teen, hardleers SSC’55 loopt een blauwtje: ‘Het ging gewoon niet meer’

Vierde Divisie zat. WNC valt terug in vierde divisie: ‘Hebben te lang op onze tenen moeten lopen’

Het debuut van WNC in de vierde divisie mocht er aanvankelijk zijn. Nu de tegenstanders de Waardenburgers beter leren kennen, lijken de tijden anders te worden. Ook tegen Nieuwenhoorn werd er verloren (1-3). Maar Jesse Dibbets houdt vertrouwen. ,,Ik weet wel dat we in deze klasse thuishoren.”