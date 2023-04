Sensatie in het zaterdagvoetbal: zekere degradant klopt zekere kampioen in het hol van de leeuw

In 2011 werd Berk­dijk-Blauw Wit’81 gewonnen (of juist verloren) door ‘pastoors’ en een paranorma­le sessie

Blauw Wit’81 en Berkdijk komen elkaar vanavond weer tegen. En als dat duel op het programma staat, komt meestal ook de ontmoeting in maart 2011 weer voorbij. Waarom? Berkdijk lastte een paranormale sessie in om te helpen tegen de vele blessures, en Blauw Wit’81 had ‘pastoors’ langs de lijn om dat met wijwater weer ongedaan te maken. ,,Blij dat ik het heb meegemaakt.”