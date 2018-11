Serdar Gül vindt bij Rijen het plezier in voetbal weer terug

'Ik kan je één ding garanderen: met mij als sportief directeur had Fenerbahçe nu niet op de dertiende plaats gestaan. En ik doe het voor minder dan een ton per maand." Aan het woord is Serdar Gül, de Tilburgse vleugelaanvaller van tweedeklasser Rijen. Hij praat weer vol ambitie over het voetbal. Weer, want de vlam was lange tijd gedoofd.