Sharron van Os doet oude liefde Prinses Irene geen pijn in 0-0-wedstrijd

1D VrouwenVoor Sharron van Os was de wedstrijd in Nistelrode er een op bekend terrein. Met haar nieuwe ploeg Orion uit Nijmegen trok ze ten strijde tegen Prinses Irene

Prinses Irene - Orion 0-0.

De voetbalsters van Prinses Irene pakten een punt tegen het sterke Orion. ,,We stonden scherp en goed te spelen”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer. ,,We hebben Orion geen moment de kans gegeven om te voetballen.” De gasten raakten wel twee keer de lat.

Bijzonder was dat Sharron van Os tegen haar oude club speelde. De spits van Orion deed Prinses Irene geen pijn. ,,Ze was sterk aan de bal, maar niet zo gevaarlijk als Orion had gehoopt”, gaf Sangoer aan.

Eldenia 2 - UDI’19 1-2 (0-2). 11. Lieke Wiendels 0-1, 16. Senne van de Kerkhof 0-2, 78. 1-2.

UDI’19 had de wedstrijd tegen Eldenia 2 al veel eerder moeten beslissen. ,,We hadden het meeste kansen en speelden het beste voetbal”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen. ,,In het eerste kwartier na rust hadden we ook al drie keer moeten scoren.”

Bijzonder is dat UDI haar eerste overwinning van het seizoen binnen heeft. De Udenaren hadden tot nu toe twee keer verloren.

HVCH - Bekkerveld 3-3 (1-1). 8. Lynn van Grinsven 1-0, 20. 1-1, 50. 1-2, 55. Bente van de Leijgraaf 2-2, 75. Lynn van Grinsven 3-2, 90. 3-3.

HVCH en kampioenskandidaat Bekkerveld maakten er een spannende wedstrijd van. Pas in de laatste minuut werd het na een scrimmage 3-3. ,,Na rust hadden we wind tegen en zetten we hoog druk. Dat hadden zij niet verwacht en pakte goed uit”, zei HVCH-trainer Cor Perlee. ,,Ik baal wel van de late gelijkmaker. Dat moet ik nog even verwerken.”

Bijzonder is dat goaltjesdief Lynn van Grinsven in de derde speelronde van de nul af is. Ze maakte twee doelpunten.