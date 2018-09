Shlomo is speler én coach: 'Het is een soort Ruud Gullit-rol'

Is hij nu speler van het eerste elftal, of is hij nu de trainer? Wel, beiden, dus. Het is voor Nico Shlomo ook een nieuwe ervaring. Altijd stond hij op het veld als voetballer, bij RK DESO combineert de 31-jarige Ossenaar het beste van twee werelden. ,,Het is een soort Ruud Gullit-rol", knikt de routinier. ,,We hebben komend seizoen een jonge spelersselectie. Dan is het belangrijk dat iemand voor de groep staat die zelf een aardig potje kan ballen."