Shlomo wil DESO als speler/trainer weer op de kaart gaan zetten

Het verhaal van DESO is bij vrijwel iedereen bekend. Dit seizoen prima spelend in de eerste klasse, maar achter de schermen was het hommeles. Het eerste elftal vertrok en een groep vrijwilligers deed er vervolgens alles aan om de club overeind te houden.

Dat lijkt vooralsnog te lukken en met Shlomo aan het roer als trainer en speler van het eerste elftal heeft de club een Ossenaar met een karrevracht aan ervaring in het amateurvoetbal aangesteld. ,,Ik heb wel vaker aangegeven dat ik de ambitie heb om hoofdtrainer te worden. Bij DESO hebben ze dat vrij snel en serieus opgepakt. Ik had ook geen zin om er een paar jaar tussenuit te gaan, want in de meeste gevallen kom je dan bij een tweede elftal terecht.”

Speler/trainer

Met zijn 31 jaar lijkt hij wat jong om al afscheid te nemen van voetbal als speler, maar wie de geschiedenis van Shlomo kent, weet wel beter. ,,Om de paar maanden moet ik een injectie in mijn knie zetten. Die blessure hield ik nog over van mijn tijd in de jeugdopleiding van BVO TOP Oss.” Een carrière in het amateurvoetbal bij OSS’20, HVCH, Berghem Sport, Ruwaard, Margriet, FC Schadewijk en CHC ging vervolgens gepaard met blessures. Een heel seizoen lang trainen op selectieniveau met 20 spelers die vol voor hun kansen gingen, dat ging eigenlijk net niet meer.

Zijn rol als speler/trainer bij DESO ziet de Ossenaar daarom ook als een win-win-situatie. Ervaring langs de kant of in het team, Shlomo weet wat voor een verschil het kan maken in het veld. ,,Ook komt Rick Kuiper met mij mee van CHC. We hopen er nog op 1 of 2 ervaren krachten erbij te krijgen en dan hebben we denk ik een prima selectie van ongeveer 20 man.”

Volledig scherm Aanvoerders van DESO en Prinses Irene schudden elkaar de hand voor aanvang van de eerste wedstrijd van DESO na hun schorsing. © BD / Peter van Huijkelom

Negatief imago

Over het negatieve imago dat om de club hangt is de huidig speler van de Bossche vierdeklasser CHC duidelijk: ,,Er zijn een aantal zaken gebeurd waar niemand meer over wil praten. Voor mij is het een ver-van-mijn-bed-show.” De club wil in de vijfde klasse weer een frisse start maken. En dat moet eigenlijk ook wel. ,,Jonge spelers kunnen hier de kans krijgen om in het eerste te spelen. Lekker voetballen. We hebben volgend seizoen nog niet echt een doelstelling. Gezelligheid staat in het eerste seizoen nog voorop. Mensen moeten het weer leuk gaan vinden om naar DESO te gaan. Met gezelligheid in de kantine.”

Anderen zien misschien meer min- dan pluspunten aan een stap naar de toekomstig vijfdeklasser uit Oss, voor Shlomo geldt dat niet. ,,Ik krijg hier de kans om een club op te bouwen. DESO weer op de kaart te zetten. Daar wil ik deel van uitmaken. Volgend seizoen kleine stapjes zetten. Dat zie ik wel zitten.”

Ajax

Kleine stapjes, het is iets wat Shlomo’s zoontje van 5 jaar ook zet. En niet zomaar ergens, nee hij staat bij Simon Tahamata op het veld bij Ajax. ,,Ook dat was belangrijk voor me. In de ochtend kan ik die kleine naar Amsterdam brengen en om een uur meld ik me op de club. Ik woon nog steeds in Oss. Dus het is fijn dat ik dit op deze manieren kan combineren.”