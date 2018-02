Siberische vrieskou: de afgelastingen in het amateurvoetbal

Com­pe­ti­tie­wed­strij­den categorie B afgelast door KNVB

23 februari Amateurvoetballers die uitkomen in competities in de categorie B van de KNVB hoeven komend weekeinde de kicksen niet aan te trekken. De KNVB heeft in die categorie de competitiewedstrijden in Zuid I en Zuid II afgelast.