Situatie GRC 14 wordt zeer penibel

1CGRC 14 heeft in het cruciale duel met SVL het onderspit moeten delven (3-1 verlies). Tot overmaat van ramp pakte FC Breukelen wel drie punten en staan de mannen van trainer Piet de Kruif met nog twee wedstrijden dus nog stijver onderaan. Directe handhaving is niet meer mogelijk.

SVL - GRC 14 3-1 (1-0) . 21. Bart Aalbertsen 1-0, 47. Bart Aalbertsen 2-0, 57. Timon Brandsen 3-0, 70. Stan van Tilburg 3-1.

GRC 14 begon goed en kwam twee keer alleen voor de SVL-keeper. Met een 1-0 achterstand in de rust dacht GRC 14 na rust aan betere tijden maar nog geen twee minuten later stond het 2-0. ,,We maakten nog 3-1 en toen kregen we er nog geloof in. Maar verder dan een inzet op de lat en tegen het been van keeper kwamen we niet”, keek GRC 14-trainer Piet de Kruif terug. ,,Nu maar proberen nog via de nacompetitie er in te blijven”, heeft De Kruif de moed nog niet opgegeven.

Almkerk - FC De Bilt (0-1). 28. Steven van de Berg 0-1, 63. Jesse Hennie Oliekan 0-2 (strafschop.)

Een slimmer FC De Bilt heeft een eind gemaakt aan de goede reeks van Almkerk. ,,We waren vandaag niet goed genoeg. We misten de power. Dat zijn nu eenmaal de mysterieuze krachten in het voetbal”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters.

FC Breukelen - WNC (3-0). 5. Jop van Geffen 1-0, 12. 2-0 (strafschop), 35. 3-0, 60. 4-0. 59. Joel Sanaky 4-1, 65. Luuk Uitman 4-2, 80. Luuk van Uitman 4-3.

WNC stelde verschrikkelijk teleur. ,,Dramatisch. We deden helemaal niet wat we afgesproken hadden. We toonden in de eerste helft een slechte instelling”, was WNC-trainer Cor Prein zwaar teleurgesteld. ,,In de rust heb ik achterin drie wissels toegepast. Na rust ging het gelukkig wel goed maar ja toen was het leed al geschied.”

LRC Leerdam - Nivo Sparta 0-1 (0-1). 33. Appie Tan 0-1.

,,Tot aan de 0-1 hadden we het moeilijk. Maar doordat we de 0-2 niet maakten ondanks dat we er de kansen voor kregen, bleef het tot het laatst spannend”, aldus Nivo Sparta-trainer Niels Blom. Hoewel het een soort wedstrijd was om des keizers baard wilde Blom er niets van weten. ,,Zo zit ik als trainer niet in elkaar. Ik wil altijd winnen.”