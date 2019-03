Slecht Jong FC Den Bosch kan niet doordrukken tegen Spijkenisse

Moment van de wedstrijd: In de openingsfase stuurde Jort van de Sande, Dilivio Hoffman weg. Die laatste verscheen vrij voor het doel van Spijkenisse, maar hij kon niet scoren. Dat lukte Spijkenisse twee minuten later wel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Jong FC Den Bosch scoorde de laatste zes uitwedstrijden telkens minimaal twee keer. Tegen Spijkenisse lukte dat niet, al had de ploeg daar volgens Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven wel de mogelijkheden voor. ,,We kregen een aantal behoorlijke kansen op de 3-2, maar die wilde niet vallen. We waren niet bij machte om door te drukken en hebben een slechte wedstrijd gespeeld.”